Polijas eksperti nosaka, kuru pilsētu Krievijas raķetes skartu pirmo
Polijas militārie analītiķi ir aprēķinājuši, kuras valsts pilsētas būtu visneaizsargātākās iespējamā bruņota konflikta gadījumā ar Krieviju.
Militāro draudu izvērtējums
Pētījuma rezultātus publicējis laikraksts "Wyborcza", un tajos analizēts gan militāro, gan hibrīddraudu līmenis, kā arī pašvaldību gatavība reaģēt uz krīzēm un rīkoties ārkārtas situācijās.
Par visneaizsargātāko pilsētu tika atzīta Varšava, kas saņēmusi 85 punktus no 90 par militārajiem draudiem un 51 punktu no 60 par noturību.
Eksperti norāda, ka tieša gaisa trieciena gadījumā pirmās Krievijas raķetes, visticamāk, lidotu tieši galvaspilsētas virzienā.
Citi apdraudējuma reitingi
Gdaņska ieņēmusi otro vietu ar militāro draudu vērtējumu 70 un noturības rādītāju 45.
Tālāk seko Elblonga (53 un 32), Gdiņa (51 un 38) un Bjalistoka (51 un 36).
Eksperti uzsver, ka šīs pilsētas tiek vērtētas kā augsta riska teritorijas, jo tās atrodas tuvu robežām un stratēģiskiem objektiem, kas padara tās īpaši ievainojamas iespējamā konflikta gadījumā.
Relatīvi drošākas pilsētas
Plocka ieguvusi 49 punktus par apdraudējumu un 46 par noturību.
Vroclava tiek uzskatīta par salīdzinoši drošāku — tās apdraudējuma vērtējums ir 37, bet noturības — 44.
Arī Krakova saglabā mērenu noturības līmeni, ar 49 punktiem militāro draudu skalā.