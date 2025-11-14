Ar savām rokām nepietiek: Krievija dronu ražošanai plāno "importēt" tūkstošiem ziemeļkorejiešu
Krievija plāno piesaistīt aptuveni 12 000 strādnieku no Ziemeļkorejas, lai Alabugā ražotu tāla darbības rādiusa "Shaded"/"Geran" dronus, ko okupanti izmanto uzbrukumiem pret Ukrainu.
Neskatoties uz ekonomiskajām grūtībām un darbaspēka trūkumu, Krievijai nav nodoma izbeigt karu. Saskaņā ar Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) datiem, agresora valsts plāno pieņemt darbā aptuveni 12 000 Ziemeļkorejas strādnieku, lai Alabugā ražotu tālas darbības rādiusa "Shaded""/"Geran" dronus, ko okupanti izmanto pret Ukrainu.
Lai apspriestu darbaspēka piegādes detaļas, šī gada oktobra beigās Krievijas Ārlietu ministrijā notika tikšanās starp Krievijas amatpersonām un Ziemeļkorejas uzņēmuma "Jihyang Technology Trade Company" pārstāvjiem, kas ir atbildīgs par speciālistu vervēšanu. Ārvalstu strādniekiem tiek solīta aptuveni 2,50 ASV dolāru stundā liela likme par vismaz 12 stundu maiņām. Eksperti norāda, ka šie pasākumi liecina par Maskavas un Phenjanas stratēģiskās sadarbības tālāku stiprināšanu, kuras mērķis ir turpināt agresīvo karu pret Ukrainu.
Dronu ražošana Alabugā ir tieši saistīta ar Krievijas armijas teroristiskajiem uzbrukumiem dzīvojamajiem rajoniem, infrastruktūrai un energosistēmām Ukrainā. Ziemeļkorejas vienības palīdz Krievijas okupācijas spēkiem Sumu apgabalā, veicot izlūkošanu un koriģējot triecienus pa Ukrainas pozīcijām. Jāatzīmē arī, ka Krievija slepeni vervē Azerbaidžānas un citu NVS valstu pilsoņus, lai ražotu "Shahed" trieciendronus, kas tiek izmantoti uzbrukumā Ukrainai.