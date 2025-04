Zelenskis: uz Kijivu raidītajā ziemeļkorejiešu raķetē bija 116 detaļas no citām valstīm

Krievijas izšautās raķetes atlūzas vēl tiek analizētas, bet jau tagad ir skaidrs, ka ballistiskā raķete ir no Ziemeļkorejas, atklāja Zelenskis. "Raķetei, kas nogalināja Kijivas iedzīvotājus, bija vismaz 116 komponenti, kas ir importēti no citām valstīm, un lielāko daļu no tiem diemžēl ir ražojuši amerikāņu uzņēmumi," norādīja prezidents.