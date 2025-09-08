Netālu no Ukrainas robežas pamanīti Ziemeļkorejas karavīri
Krievijas "Z" kanāli apgalvo, ka Krievijas karaspēks ir pavirzījies uz priekšu Junakivkas apgabalā. Tikmēr Ziemeļkorejas karavīri pārvietoti netālu no Ukrainas robežas.
"Z" kanāli apgalvo, ka Krievijas karaspēks ir pavirzījies uz priekšu Junakivkas apgabalā. Tajā pašā laikā viens no Krievijas kara korespondentiem, kas saistīts ar Krievijas Federācijas spēku grupu "Ziemeļi", apgalvo, ka Ukrainas spēki saglabā savas pozīcijas Junakivkas dienvidos. Vienlaikus kontrole pār pašu apdzīvoto punktu bieži mainās.
6. un 7. septembrī Putina armija cīnījās Varačīno, Kondrativkas un Junakivkas apgabalā. Tikmēr Ukrainas bruņotie spēki veica pretuzbrukumus Andrijivkas un Junakivkas apgabalā. ASV Kara pētījumu institūta (ISW) analītiķi aizvadītajā nedēļas nogalē pauda viedokli par situāciju Sumu apgabalā.
"Z" kara korespondents apliecina, ka Kima Čenuna karavīri ieradās Gujevo rajonā Kurskas apgabalā, lai nostiprinātu robežu. Krievijas spēku Ziemeļu grupas vadība plāno pārvietot Krievijas jauniesaucamos, kas apsargāja valsts robežu, uz aizmugures poligoniem un Krievijas militārajām bāzēm.
Krievijas militārais korespondents apgalvo, ka vadība plāno nomainīt jauniesaucamos uz robežas ar karavīriem, kas vecāki par 55 gadiem un ir parakstījuši līgumu ar Krievijas Aizsardzības ministriju. Pēc viņa teiktā, 6. Apvienotā ieroču armija, kā arī 11. un 44. armijas korpuss pašlaik apmāca šos karavīrus pirms nosūtīšanas aizstāvēt robežu. Varačīno apgabalā darbojas Krievijas Federācijas 83. desanta brigādes vienības. Junakivkas apgabalā darbojas 106. divīzijas vienības. 217. desanta pulka bezpilota lidaparātu operatori veic triecienus Ukrainas karaspēkam gar Kurskas-Sumu robežu.