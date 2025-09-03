Tramps negaidīti reaģē uz Putina tikšanos ar Ķīnas un Ziemeļkorejas līderiem
ASV prezidents Donalds Tramps, reaģējot uz militāro parādi Pekinā par godu Otrā pasaules kara noslēguma 80. gadadienai un Japānas kapitulācijai, paziņoja, ka Ķīna kopā ar Krieviju un Ziemeļkoreju plāno "sazvērestību" pret Ameriku.
"Nododiet manus sirsnīgākos sveicienus [Krievijas prezidentam] Vladimiram Putinam un [Ziemeļkorejas līderim] Kimam Čenunam, kamēr jūs plānojat sazvērestību pret ASV," Tramps rakstīja sociālajā tīklā "Truth Social", vērsdamies pie Ķīnas Tautas Republikas priekšsēdētāja Sji Dzjiņpina.
Baltais nams gan nesniedza precizējumu par to, ko tieši Tramps ar to domājis. Tajā pašā laikā viņš atgādināja, ka ASV palīdzēja Ķīnai "iegūt brīvību no naidīga ārvalstu iebrucēja", vēsta "The Moscow Times".
"Daudzi amerikāņi gāja bojā, cīnoties par Ķīnas uzvaru un slavu. Ceru, ka viņi tiks godāti un pieminēti, kā pienākas," piebilda Tramps.
Pāris stundas pirms tam Baltā nama vadītājs intervijā radio vadītājam Skotam Dženingsam norādīja, ka neesot nemaz nobažījies par iespējamo "asi" starp Ķīnu un Krieviju pret ASV.
"Mums šobrīd ir spēcīgākie bruņotie spēki pasaulē. Viņi nekad neuzdrīkstētos tos izmantot pret mums. Ticiet man - tas būtu vissliktākais, ko viņi varētu izdarīt," sacīja Tramps.
Pirms Uzvaras parādes Ķīnā notika 25. Šanhajas sadarbības organizācijas (ŠSO) samits, kurā piedalījās vairāk nekā 20 valstu līderi. Tikšanās laikā Sji Dzjiņpins uzsvēra nepieciešamību veidot "līdzvērtīgu un sakārtotu daudzpolāru pasauli".
Pēc viņa teiktā, starptautiskajai sabiedrībai ir jāstājas pretī "aukstā kara domāšanai, blokiem balstītai konfrontācijai un zastraudēšanas praksei". Lai gan Sji tieši neminēja ASV, viņš uzsvēra, ka "hegemonija un spēka politika" nav pieņemama.
Arī Vladimirs Putins runāja par šiem jautājumiem, norādot, ka Krievija neuzskata Rietumu civilizāciju par ienaidnieku un nekad savā politikā neveicina principus "mēs vai viņi" vai "kas nav ar mums, tas ir pret mums".
Militārajā parādē Pekinā Sji norādīja, ka cilvēcei "atkal ir jāizvēlas starp mieru un karu, dialogu un konfrontāciju".
"Tikai tad, ja dažādas valstis un tautas izturēsies cita pret citu kā līdzvērtīgas, dzīvos mierā un saskaņā, tās spēs aizsargāt kopīgās drošības intereses, izskaust kara cēloņus un izvairīties no vēsturiskās traģēdijas atkārtošanās," uzsvēra Ķīnas līderis.