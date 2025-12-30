Šī māja filmējas biežāk nekā daži aktieri!
Vai pamanīji? Šī Vecrīgas māja ir īsta kino zvaigzne! No Kailijas Minogas līdz Sisī un pašmāju "Ziemassvētku jampadracim"
Šī māja filmējas biežāk nekā daži aktieri! Vecrīgā, Mazajā Pils ielā 2, ir kāda māja, kas kļuvusi par īstu kino un seriālu favorīti. To pamanījuši ne tikai vietējie režisori, bet arī ārzemju filmu veidotāju komandas - no Vācijas līdz pat Austrālijai.
Filmu veidotāju iecienītā māja Mazajā Pils ielā 2 Vecrīgā.
Tieši šeit savā jaunākajā Ziemassvētku videoklipā dejo austrāliešu popzvaigzne Kailija Minoga, Vecrīgas stūrīti pārvēršot par svētku pasaku. Taču latviešu skatītājiem šī ēka nav sveša — filmā “Ziemassvētku jampadracis” tajā dzīvoja mazais brīnumbērns Raimonds, ap kuru risinājās viens no sirsnīgākajiem svētku kino stāstiem.
Vācu seriālā “Sisī” šīs ēkas ārējā fasāde tiek parādīta kā bordelis Bavārijas pilsētā Starnbergā.
Vācu seriāla “Sisī” veidotāji to pašu māju gan ieraudzījuši pavisam citādi — seriālā tās fasāde pārtop par bordeli Bavārijas pilsētā Starnbergā, pierādot, cik viegli Vecrīgas arhitektūra spēj mainīt lomas.
Austrālieši popzvaigzne Kailija Minoga šeit dejo savas jaunās Ziemassvētku dziesmas “Xmas” videoklipā.
Vienai mājai — tik daudz dažādas dzīves. Šī vieta iedvesmo kinematogrāfus visā pasaulē. Un, iespējams, arī nākamajā filmā vai mūzikas klipā tā atkal pārsteigs skatītājus pavisam jaunā ampluā.
Cīrulīšu ģimene iet garām mājai, kurā tobrīd klavieres virtuozi spēlē mazais brīnumbērns Raimonds 1993. gadā iznākušajā latviešu filmā “Ziemassvētku jampadracis”.