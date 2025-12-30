Vai pamanīji? Šī Vecrīgas māja ir īsta kino zvaigzne! No Kailijas Minogas līdz Sisī un pašmāju "Ziemassvētku jampadracim"
foto: "ekrānuzņēmumi no video; kolāža: jauns.lv"
Šī māja filmējas biežāk nekā daži aktieri!
Kino

Vai pamanīji? Šī Vecrīgas māja ir īsta kino zvaigzne! No Kailijas Minogas līdz Sisī un pašmāju "Ziemassvētku jampadracim"

Gundega Vainovska

Jauns.lv

Šī māja filmējas biežāk nekā daži aktieri! Vecrīgā, Mazajā Pils ielā 2, ir kāda māja, kas kļuvusi par īstu kino un seriālu favorīti. To pamanījuši ne tikai vietējie režisori, bet arī ārzemju filmu veidotāju komandas - no Vācijas līdz pat Austrālijai.

Vai pamanīji? Šī Vecrīgas māja ir īsta kino zvaigz...
foto: Gundega Vainovska
Filmu veidotāju iecienītā māja Mazajā Pils ielā 2 Vecrīgā.
Filmu veidotāju iecienītā māja Mazajā Pils ielā 2 Vecrīgā.

Tieši šeit savā jaunākajā Ziemassvētku videoklipā dejo austrāliešu popzvaigzne Kailija Minoga, Vecrīgas stūrīti pārvēršot par svētku pasaku. Taču latviešu skatītājiem šī ēka nav sveša — filmā “Ziemassvētku jampadracis” tajā dzīvoja mazais brīnumbērns Raimonds, ap kuru risinājās viens no sirsnīgākajiem svētku kino stāstiem.

foto: ekrānuzņēmums no video
Vācu seriālā “Sisī” šīs ēkas ārējā fasāde tiek parādīta kā bordelis Bavārijas pilsētā Starnbergā.
Vācu seriālā “Sisī” šīs ēkas ārējā fasāde tiek parādīta kā bordelis Bavārijas pilsētā Starnbergā.

Vācu seriāla “Sisī” veidotāji to pašu māju gan ieraudzījuši pavisam citādi — seriālā tās fasāde pārtop par bordeli Bavārijas pilsētā Starnbergā, pierādot, cik viegli Vecrīgas arhitektūra spēj mainīt lomas.

foto: ekrānuzņēmums no video
Austrālieši popzvaigzne Kailija Minoga šeit dejo savas jaunās Ziemassvētku dziesmas “Xmas” videoklipā.
Austrālieši popzvaigzne Kailija Minoga šeit dejo savas jaunās Ziemassvētku dziesmas “Xmas” videoklipā.

Vienai mājai — tik daudz dažādas dzīves. Šī vieta iedvesmo kinematogrāfus visā pasaulē. Un, iespējams, arī nākamajā filmā vai mūzikas klipā tā atkal pārsteigs skatītājus pavisam jaunā ampluā.

foto: ekrānuzņēmums no video
Cīrulīšu ģimene iet garām mājai, kurā tobrīd klavieres virtuozi spēlē mazais brīnumbērns Raimonds 1993. gadā iznākušajā latviešu filmā “Ziemassvētku jampadracis”.
Cīrulīšu ģimene iet garām mājai, kurā tobrīd klavieres virtuozi spēlē mazais brīnumbērns Raimonds 1993. gadā iznākušajā latviešu filmā “Ziemassvētku jampadracis”.

Tēmas

ZiemassvētkiKailija MinogaSisī

Citi šobrīd lasa