FOTO: Rebela Vilsone un Ramona Agruma rāda, cik ļoti paaugusies viņu meita
Holivudas aktrise Rebela Vilsone kopā ar sievu, latviešu izcelsmes dizaineri Ramonu Agrumu arvien biežāk dalās ģimeniskos mirkļos. Šoreiz aktrise publiskojusi jaunu fotogrāfiju, kurā redzams, cik ļoti paaugusies viņu meita Roisa.
Vilsone vietnē “Instagram” dalījās ar fotogrāfiju, kurā redzama viņas trīs gadus vecā meita Roisa Liliāna. Vilsone un viņas sieva Ramona Agruma Roisu sagaidīja ar surogātmātes palīdzību 2022. gada 7. novembrī. Sirsnīgajā kadrā Roisa redzama smaidām, sēžot bordo krāsas vilnas mētelītī.
Pie attēla Vilsone pievienoja jautājumu citām mammām, jo daudziem bērniem šobrīd ir skolas brīvlaiks: “Visām mammām, kurām tagad ir skolas brīvdienas — kā jūs to paveicat? Esmu pilnīgi izsmelta! Vienkārši cenšos savai mīlulītei dot labāku dzīvi nekā tā, kāda bija man,” viņa turpināja, pirms uzslavēja savu sievu, ar kuru septembrī nosvinēja pirmo kāzu gadadienu. “P.S. Ramona ir vislabākā mamma un visu dara ar vieglumu! Viņa ir apbrīnojama!”
Šī mēneša sākumā pāris paziņoja, ka viņu ģimene drīzumā kļūs vēl lielāka — Agruma gaida viņu otro bērnu, vēl vienu meitenīti.
Agruma ar šo ziņu dalījās sentimentālā “Instagram” Reel video, atsaucoties uz dažādiem viņu attiecību posmiem. Video sākās ar fotogrāfiju, kurā Agruma un Vilsone sēž Disnejlendā uz tējas krūzīšu karuseļa, turpinājās ar kadriem, kuros Roisa redzama kā mazulis, un noslēdzās ar grūtniecības testu un Agrumas augošo vēderu.