Krievija žēlojas, ka Ukraina uzbrūk tās enerģētikas objektiem: "Tuvojas ziema, ļaudis bez elektrības!"
Ukrainas armija veselu nedēļu no 3. līdz 9. novembrim apzināti uzbruka Krievijas civilajiem enerģētikas objektiem, iknedēļas ziņojumā žēlojas agresorvalsts amatpersona Rodions Mirošņiks, kura amatam ir zīmīgs nosaukums “Krievijas Ārlietu ministrijas īpašo uzdevumu vēstnieks Kijivas režīma noziegumu lietās”. Šīs žēlabas skan jo amizantāk laikā, kad pati Krievijas okupantu armija jo intensīvi cenšas iznīcināt Ukrainas enerģētikas infrastruktūru, lai “brāļu tautas” iedzīvotāji ziemā paliktu bez siltuma, elektrības un ūdens.
“Pagājušajā nedēļā elektroapgādes ierobežojumus šādu uzbrukumu dēļ izjuta vairāk nekā 110 tūkstoši cilvēku,” žēlojās agresorvalsts amatpersona. Kā vēsta "RIA Novosti", viņa ziņojumā teikts, ka pēc ukraiņu dronu uzbrukumiem elektropārvades apakšstacijām un transformatoriem visvairāk cieta Kurskas apgabals, kur bez elektrības palika aptuveni 36 tūkstoši cilvēku, Volgogradas apgabals — 32 tūkstoši, Belgorodā — 14 tūkstoši iedzīvotāju, un kopš 2014. gada krievu okupantu sagrābtajā Ukrainas Luhanskas apgabalā izveidotajā “tautas republikā” — 10 tūkstoši.
Viņš paziņoja, ka pēc uzbrukuma Volgorečenskas termoelektrostacijai Kostromas apgabalā bez siltumapgādes palika 14 tūkstoši cilvēku, turklāt uzbrukumi tika veikti arī elektropārvades apakšstacijām un transformatoriem Brjanskas, Voroņežas, Rjazaņas apgabalos, kā arī krievu sagrābtajā Zaporižjas apgabala daļā un 2014. gadā anektētajā Krimā.
Mirošņika žēlabās, protams, nekas netika minēts par pašas Krievijas nesalīdzināmi intensīvākiem uzbrukumiem Ukrainas civilajai infrastruktūrai un dzīvojamām mājām. Tikai naktī uz otrdienu Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 119 droniem, 53 no tiem notriekti, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki. No 119 Krievijas raidītajiem droniem aptuveni 80 bija "Shahed" tipa trieciendroni. “Galvenais trieciena fokuss ir Doneckas, Harkivas, Dņipropetrovskas apgabalu piefrontes teritorijas un Odesas apgabals,” teikts paziņojumā.