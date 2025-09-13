Droni aizdedzina svarīgo Ufas naftas pārstrādes rūpnīcu apmēram 1400 km attālumā no Ukrainas
Krievijā Baškortostānas republikas galvaspilsētā Ufā ukraiņu droni veikuši triecienu uzņēmuma "Baškņeftj" naftas pārstrādes rūpnīcai, platformā "Telegram" pavēstīja reģiona vadītājs Radijs Habirovs. Ufa atrodas 1400 kilometru attālumā no Ukrainas.
❗️🇺🇦⚔️🇷🇺 - Unmanned aerial vehicles (UAVs) attacked the Novo-Ufimsky Oil Refinery in Ufa, Russia.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 13, 2025
A fire broke out at the Bashneft-Novoil oil refinery, located approximately 1,400 kilometers (870 miles) from the Ukrainian border.
Local authorities have not yet commented on the…
Dronu trieciena rezultātā izraisījies ugunsgrēks. Habirovs ierakstā "Telegram" min divus dronus. Bojāgājušo un cietušo nav.
Vēl pirms Habirova paziņojuma Krievijas mediji vēstīja, ka Ufas naftas pārstrādes rūpnīcā izraisījies plašs ugunsgrēks.
Martā Ufā jau dega naftas pārstrādes rūpnīca. Tad Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes Dezinformācijas apkarošanas centra vadītājs Andrijs Kovalenko pauda, ka Ufas naftas pārstrādes komplekss ir viens no lielākajiem Krievijā. To veido vairāki uzņēmumi, un tā jauda ir aptuveni 20 miljoni tonnu naftas gadā.
Baškortostānas reģions ir viens no pieciem lielākajiem naftas pārstrādes centriem Krievijā pēc kopējiem pārstrādes apjomiem.