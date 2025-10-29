Ukraiņu lidrobotu uzlidojumi izraisa ugunsgrēkus Krievijas naftas pārstrādes un ķīmijas uzņēmumos
Naktī uz trešdienu Ukrainas lidroboti uzbrukuši Maskavai, naftas pārstrādes uzņēmumiem Marijelā un Uļjanovas apgabalā, kā arī kādam ķīmijas uzņēmumam Stavropoles novadā, ziņo vietējie iedzīvotāji un Krievijas amatpersonas.
Ukraiņu "Telegram" kanāls "Exilenova+" publicējis vietējo iedzīvotāju uzņemtos videokadrus, kuros redzami ugunsgrēki ķimikāliju rūpnīcā "Stavroļen" Stavropoles novada Budjonovskā, naftas pārstrādes rūpnīcā "NS-Oil" Novospaskas ciematā Uļjanovas apgabalā un naftas pārstrādes rūpnīcā, kas atrodas uz ziemeļiem no Marijelas galvaspilsētas Joškarolas, 1000 kilometrus no Ukrainas robežas.
Par uzbrukumiem šiem objektiem ziņo arī citi "Telegram" kanāli.
Uzbrukumus apstiprinājuši arī Krasnodaras novada un Uļjanovas apgabala vietvalži.
Tikmēr Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvo, ka galvaspilsētas pievārtē notriekti septiņi ukraiņu lidroboti.
Uz laiku tikusi ierobežota Maskavas Domodedovas, Žukovas un Šeremetjevas lidostu darbība, kā arī Kalugas, Volgogradas, Saratovas, Samaras, Penzas un Uļjanovas lidostu darbs.