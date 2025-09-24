VIDEO: Ukraina veikusi triecienus pa vienu no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām
Ukrainas Drošības dienesta (SBU) specvienības veikušas triecienus pa vienu no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
Tas ir jau otrais SBU specvienības "A" dronu uzbrukums rūpnīcai nedēļas laikā. "Gazprom ņetjehim - Salavat" ir viena no lielākajām naftas pārstrādes un naftas ķīmijas rūpnīcām Krievijā. Tā ražo 150 produktu veidus - benzīnu, dīzeļdegvielu, mazutu, bitumenu un polietilēnus.
Attālums no Ukrainas teritorijas līdz mērķim ir aptuveni 1400 kilometri. "Vairāku dronu triecienu rezultātā rūpnīcas teritorijā izcēlās ugunsgrēks - gaisā pacēlās milzīgs melnu dūmu stabs," izdevumam "UNN" apliecināja kāds anonīms avots. Vietējās varasiestādes ziņo, ka patlaban tiek skaidrots postījumu apmērs.
"SBU turpina mērķtiecīgus triecienus dziļi Krievijas teritorijā objektiem, kas finansē karu pret mūsu valsti. Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcās pilnā sparā rit "būkšķu" sezona. Valstij benzīntankam beidzot jāsaprot, ka agresija pret Ukrainu tai izmaksā ļoti dārgi," sacīja informēts avots SBU.