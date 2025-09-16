VIDEO: Ukrainas dronu uzbrukumi sabojājuši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcu
Ukrainas bruņotie spēki turpina veikt triecienus pa stratēģiskiem objektiem Krievijas Federācijas teritorijā, lai vājinātu Krievijas okupācijas armijas potenciālu.
16. septembra naktī Ukrainas bruņotie spēki veica gaisa triecienu Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas pieder "Rosņeftj".
Šo informāciju savā "Facebook" lapā apstiprināja Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs. Saskaņā ar ģenerālštāba sniegto informāciju, uzbrukumā Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai bija iesaistīti Speciālo operāciju spēki un citas Ukrainas aizsardzības spēku vienības.
Trieciena rezultātā šīs rūpnīcas teritorijā atskanēja sprādzieni un izcēlās ugunsgrēks. Trieciena sekas šim stratēģiskajam objektam tiek noskaidrotas.
Saratovas apgabala gubernators Romāns Busargins apstiprināja, ka apgabals 16. septembra naktī tika pakļauts gaisa uzbrukumam. Taču viņš neatklāja, kur trāpīja bezpilota lidaparāti.
Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcā ražo benzīnu, dīzeļdegvielu, mazutu utt. Kopumā aptuveni 20 naftas produktu veidus.
2023. gadā tur tika pārstrādāti aptuveni 4,8 miljoni tonnu naftas. Šī rūpnīca piegādā degvielu Krievijas okupācijas armijai. Šī gada augustā Ukrainas bezpilota lidaparāti jau uzbruka Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai. Pārstrādes rūpnīcā izcēlās liels ugunsgrēks. Tā rezultātā šis uzņēmums bija spiests pārtraukt darbību. Jāatzīmē, ka 2025. gada vasarā un rudenī Ukrainas bruņotie spēki veica virkni gaisa triecienu pret pārstrādes rūpnīcām Krievijas Federācijā, jo tās piegādā degvielu Krievijas okupācijas spēkiem Ukrainā. Tā rezultātā dažas Krievijas pārstrādes rūpnīcas bija spiestas strauji samazināt ražošanas jaudu vai pat uz laiku pārtraukt darbu.