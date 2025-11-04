Zaharova iesaistīta skaļā skandālā: izgāzies viņas mēģinājums izsmiet Ukrainu, tā vietā izgaismojot Krievijas iekšējās ciešanas
Krievijas Ārlietu ministrijas preses sekretāre Marija Zaharova izgāzusies, mēģinot kritizēt karu, Ukrainu un Itāliju. Sociālajos tīklos pēc tam tika parādīts, kā pati Krievija brūk kopā.
Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova atkal burtiski apkaunoja Maskavu starptautiskajā arēnā, komentējot traģēdiju Romā. Tomēr internets nekavējoties reaģēja, atklājot Krievijas iekšējās ciešanas. Skandāls izcēlās pēc tam, kad Romas centrā sabruka vēsturiskais XIII gadsimta tornis "Torre dei Conti", kurā notika atjaunošanas darbi. Incidentā viens strādnieks gāja bojā, bet vēl trīs guvuši vieglus ievainojumus.Tornis atrodas netālu no Foruma un Kolizeja, kas ir populāri tūristu apskates objekti.
Zaharova savā "Telegram" kanālā neizteica līdzjūtību, tā vietā viņa izsmēja Itālijas traģēdiju. Viņa saistīja traģēdiju ar Itālijas atbalstu Ukrainai, piebilstot: "Kamēr Itālijas valdība bezjēdzīgi tērēs nodokļu maksātāju naudu (Ukrainas labā), Itālija sabruks pilnībā: sākot no ekonomikas līdz pat torņiem."
Zaharova nostādījusi Krieviju nepatīkamā situācijā
Soctīkli reaģēja nekavējoties. Lietotāji atzīmēja, ka, kamēr Zaharova lasa lekcijas Eiropai un Krievija tērē simtiem miljardu karam ar Ukrainu, pašā Krievijā pūst, brūk sienas un ēkas. Pēdējos mēnešos ir sabrukušas desmitiem skolu, slimnīcu un kopmītņu, cilvēkiem krīt virsū griesti, un daudzi reģioni dzīvo aukstumā un nabadzībā. Taču tā vietā, lai risinātu šo problēmu un pieprasītu investīcijas infrastruktūrā, Maskava tērē miljardus karam pret Ukrainu, kamēr Zaharova, šo melu galvenā rupore, turpina izsmiet citu cilvēku traģēdijas.
This road in the Kaliningrad region was built by Germans before World War II — it's 120 years old— NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2025
Nobody has to rebuild it every spring or patch it up on the go. It's still in excellent condition.
Meanwhile, the roads Russians build for themselves today…👇 pic.twitter.com/HN9eOXxSGM
I've been to Russia. It's a shithole outside of Moscow's city center. Most of Russia is uninhabitable with no working roads or running water. pic.twitter.com/0WZ4Mtx8cK— Puslapuu (@puslapuu) November 4, 2025
Dare to show similar picture of European roads and cities?— Огнян Желев (@ognianj) November 3, 2025
Welcome to the 21st century ruZZia:https://t.co/F5ZlszN8Ai
In a country that has its mafia leaders spending billions of missiles to attack its neighbour - the infrastructure is crumbling.— Beefeater (@Beefeater_Fella) November 3, 2025
The authorities of Pervouralsk criticized the independent road repair by residents
The road repair by residents on the dam of the Verkhne-Shaytansky… pic.twitter.com/U4o2BpeoBb
Romas reakcija bija tūlītēja
Itālijas Ārlietu ministrija izsauca Krievijas vēstnieku Paramonovu un izteica oficiālu aizrādījumam. Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajāni asi nosodīja paziņojuma toni un saturu: "Kad notiek katastrofa, nevar spekulēt par cilvēkiem, kas iesprostoti zem drupām. Mēs nekad to neesam darījuši. Šie vārdi ir apkaunojoši un nepieņemami civilizētā valstī."