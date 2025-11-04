Zaharova iesaistīta skaļā skandālā: izgāzies viņas mēģinājums izsmiet Ukrainu, tā vietā izgaismojot Krievijas iekšējās ciešanas
Zaharova turpina izsmiet citu cilvēku traģēdijas.
Zaharova iesaistīta skaļā skandālā: izgāzies viņas mēģinājums izsmiet Ukrainu, tā vietā izgaismojot Krievijas iekšējās ciešanas

Krievijas Ārlietu ministrijas preses sekretāre Marija Zaharova izgāzusies, mēģinot kritizēt karu, Ukrainu un Itāliju. Sociālajos tīklos pēc tam tika parādīts, kā pati Krievija brūk kopā.

Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova atkal burtiski apkaunoja Maskavu starptautiskajā arēnā, komentējot traģēdiju Romā. Tomēr internets nekavējoties reaģēja, atklājot Krievijas iekšējās ciešanas. Skandāls izcēlās pēc tam, kad Romas centrā sabruka vēsturiskais XIII gadsimta tornis "Torre dei Conti", kurā notika atjaunošanas darbi. Incidentā viens strādnieks gāja bojā, bet vēl trīs guvuši vieglus ievainojumus.Tornis atrodas netālu no Foruma un Kolizeja, kas ir populāri tūristu apskates objekti. 

Zaharova savā "Telegram" kanālā neizteica līdzjūtību, tā vietā viņa izsmēja Itālijas traģēdiju. Viņa saistīja traģēdiju ar Itālijas atbalstu Ukrainai, piebilstot: "Kamēr Itālijas valdība bezjēdzīgi tērēs nodokļu maksātāju naudu (Ukrainas labā), Itālija sabruks pilnībā: sākot no ekonomikas līdz pat torņiem."

Zaharova nostādījusi Krieviju nepatīkamā situācijā

Soctīkli reaģēja nekavējoties. Lietotāji atzīmēja, ka, kamēr Zaharova lasa lekcijas Eiropai un Krievija tērē simtiem miljardu karam ar Ukrainu, pašā Krievijā pūst, brūk sienas un ēkas. Pēdējos mēnešos ir sabrukušas desmitiem skolu, slimnīcu un kopmītņu, cilvēkiem krīt virsū griesti, un daudzi reģioni dzīvo aukstumā un nabadzībā. Taču tā vietā, lai risinātu šo problēmu un pieprasītu investīcijas infrastruktūrā, Maskava tērē miljardus karam pret Ukrainu, kamēr Zaharova, šo melu galvenā rupore, turpina izsmiet citu cilvēku traģēdijas.

 

 


Romas reakcija bija tūlītēja

Itālijas Ārlietu ministrija izsauca Krievijas vēstnieku Paramonovu un izteica oficiālu aizrādījumam. Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajāni asi nosodīja paziņojuma toni un saturu: "Kad notiek katastrofa, nevar spekulēt par cilvēkiem, kas iesprostoti zem drupām. Mēs nekad to neesam darījuši. Šie vārdi ir apkaunojoši un nepieņemami civilizētā valstī."

