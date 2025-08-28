Krievijas Ārlietu ministrijas runassieva Zaharova komentē asiņaino uzbrukumu Kijivai. Teksts nemainās jau 1282. dienu
Krievijas Ārlietu ministrija komentējusi krievu okupantu ceturtdienas rīta asiņaino uzbrukumu Ukrainas galvaspilsētai Kijivai, kur saskaņā ar jaunāko informāciju nogalināts vismaz 21 cilvēks, ieskaitot četrus bērnus, kā arī daudzi desmiti cilvēku ievainoti, kad krievu triecienā tika sagrauta piecstāvu dzīvojamā ēka un cieta arī Eiropas Savienības un Lielbritānijas misiju biroji.
“Saistībā ar minētajiem ziņojumiem vēlētos vēlreiz apstiprināt, ka Krievijas bruņotie spēki triecienus veic tikai pa militāriem objektiem un Ukrainas bruņoto spēku nodrošināšanas objektiem,” paziņoja ministrijas runassieva Marija Zaharova.
Viņa paziņoja, ka civilo ēku sagraušanā vainojama pati Ukraina, kas izmanto pretgaisa aizsardzības un radioelektroniskās cīņas līdzekļus.
Zaharova pauda neizpratni par to “kņadu”, kas Eiropā sacelta par Krievijas pastāvīgajiem raķešu un dronu uzbrukumiem Ukrainas pilsētām, kamēr eiropieši izvēlas neredzēt Ukrainas “teroristiskos” uzbrukumus Krievijas teritorijā. “Oficiālo ES pārstāvju un ar ES saistīto mediji saceltā kņada attiecībā uz it kā Krievijas veiktajiem uzbrukumiem civilajiem objektiem, krasi kontrastē ar Eiropas Savienības vadības un tās dalībvalstu reakcijas trūkumu uz Ukrainas bruņoto spēku sistemātiskām un mērķtiecīgām civilās infrastruktūras apšaudēm un Kijivas režīma terora aktiem Krievijas Federācijas teritorijā, kuros ir mierīgo iedzīvotāju upuri,” aci nepamirkšķinot, paziņoja Zaharova. “Tas viss notiek par spīti tam, ka attiecīgos faktus mēs vairākkārt esam minējuši dažādās starptautiskajās platformās, tostarp ANO un EDSO.”
Līdzīgu nostāju pauž arī Krievijas plašsaziņas līdzekļi un daudzie “Z patrioti”, proti, Ukraina pati vainīga savu pilsētu dzīvojamās ēku sagraušanā, jo tās pretgaisa aizsardzības sistēmas “galīgi nekam neder”. Piemēram, izdevums “Gazeta.ru” ceturtdien ziņu par apšaudi publicēja pirmajā lapā ar virsrakstu “Nemākulīgā pretgaisa aizsardzības sistēma notrieca dronus uz mājām: kas zināms par intensīvo uzbrukumu Kijivai”. Protams, visi uzbrukuma mērķi sasniegti, visi militārie mērķi iznīcināti, bet postījumi un upuri ir pilnībā uz Ukrainas sirdsapziņas. “Diemžēl Kijivas pretgaisa aizsardzības sistēma strādāja standarta režīmā, proti, pret daudzstāvu dzīvojamo ēku,” apgalvoja viens no aktīvākajiem “Z blogeriem” un tā dēvētajiem “kara korespondentiem” Jurijs Kotenoks.