"Sākusi pašiznīcināties," Zaharova ar dramatiskiem izteikumiem atkal kritizē Eiropu
Eiropas valstis ir kļuvušas nabadzīgas un devušās pašiznīcināšanās ceļā, trešdien intervijā radio "Sputnik" paziņoja Krievijas Ārlietu ministrijas oficiālā pārstāve Marija Zaharova.
Pēc viņas teiktā, pirms kāda laika šādi apgalvojumi vēl varēja izraisīt šaubas, taču tagad tas esot "acīmredzami kā nekad".
"Militarizācija, milzīgi budžeti, trakie militārie mācību manevri, kas notiek bez iemesla pa perimetru, bezgalīgas provokācijas, Rietumeiropas ekonomiku nabadzība, loģistikas ķēžu iznīcināšana, atteikšanās no degvielas un enerģētikas, kas radīs vēl lielākas problēmas," uzskaitīja Zaharova.
Viņa piebilda, ka ES valstis pilnībā "zaudējušas balstu" savā vēsturē un tradīcijās, un jaunu šādu balsta avotu tām nav, vēsta "The Moscow Times".
Saskaņā ar "Eurostat" datiem vidējā alga ES valstīs ir 3155 eiro mēnesī. Tas ir trīs reizes vairāk nekā Krievijā, kur vidējā alga aprēķināta 99 305 rubļu, jeb 1068 eiro mēnesī (saskaņā ar Centrālās bankas oficiālo kursu). Tikmēr Luksemburgā vidējā alga sasniedz 6755 eiro mēnesī, Dānijā - 5634 eiro, bet Austrijā un Vācijā - vairāk nekā 4500 eiro.