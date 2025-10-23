Krievijas kolonijā nomocītā opozicionāra Navaļnija dibināto fondu prasa atzīt par "teroristisku organizāciju"
Krievijas Ģenerālprokuratūra pieprasījusi atzīt opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija dibinātā Korupcijas apkarošanas fonda (FBK) ASV juridisko personu ACF Inc. par "teroristisku organizāciju", paziņoja Navaļnija komanda. Augstākā tiesa Ģenerālprokuratūras prasību izskatīs slēgtā režīmā 27. novembrī. Navaļnija domubiedri ir pārliecināti, ka tiesa prasību apmierinās.
"27. novembrī viņi atzīs mūs par "teroristisku organizāciju". (..) Mūsu praktisko starptautisko darbību, kas saistīta ar sankciju darbu, starptautisko lobēšanu, starptautisko politiku, ceļošanu pa pasauli, līdzekļu vākšanu, veikt būs vēl grūtāk," norādīja Navaļnija līdzgaitnieks Leonīds Volkovs.
ASV juridiskā persona FBK ir nepieciešama, lai vienkāršotu ziedojumu vākšanu, norādīja aktīvists.
"Visi tie, kas īsteno pūļa finansējuma projektus, šim nolūkam reģistrē Amerikas juridiskās personas," viņš skaidroja.
Krievijas opozicionārs Aleksejs Navaļnijs (1976-2024)
Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs, atrodoties ieslodzījumā, miris, piektdien paziņojusi vietējā ieslodzījumu vietu (ФСИН) vietu pārvalde. Trešdien Navaļnija preses sekretāre ...
Krievijas tiesa 2021. gadā FBK un Navaļnija štābus atzina par "ekstrēmistiskām" organizācijām. Navaļnijs nomira 2024. gada 16. februārī kolonijā Krievijas ziemeļos. Opozicionāra ģimene un līdzgaitnieki uzskata, ka viņš tika nogalināts.