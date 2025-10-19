Šveicē aizturēts Latvijas pilsonis Aleksandrs Vabiks no Zolitūdes, kurš trakoja vilcienā un solīja apšaut visus ukraiņus
Šveicē aizturēts Latvijas pilsonis Aleksandrs Vabiks, kurš vilcienā krievu valodā draudēja ukraiņu ģimenei, vēsta Polijas ziņu tīkls "TVP World". Arī laikraksts "Kyiv Post" ziņoja, ka Vabiks tika aizturēts.
Jau ziņots, ka incidents notika 13. oktobrī Šveicē vilcienā no Interlakenas uz Špīcu.
Citi tīmekļa lietotāji draudētāju identificēja kā 42 gadus veco Latvijas pilsoni Vabiku, kas savos sociālo tīklu profilos norāda, ka savulaik mācījies Rīgā Zolitūdes ģimnāzijā un dzīvo Cīrihē, Šveicē.
"Kāp laukā, kamēr tavs bērns nav savainots," kliedzis Vabiks. "Kas tev ir pret krieviem? Mēs jūs visus nogalināsim līdz galam, tevi, tevi un tevi. Es esmu šveicietis, un man nekas nebūs, bet jūs redzēsiet."
Kad Vabiks pamanījis, ka tiek filmēts, viņš izsitis Dudnikai no rokām telefonu. Dudnikas vīrs Vabiku atgrūdis. "Tad sekoja fiziska vardarbība, kautiņš un policijas izsaukšana," Dudnika pauda platformā "Facebook".
Aculiecinieki paziņoja par incidentu policijai, kas sagaidīja vilcienu nākamajā stacijā. Incidentu nofilmēja vilciena novērošanas kameras.
Dudnika stāstīja, ka Vabiks mēģinājis paslēpties citā vilciena vagonā, bet ticis aizturēts. Pat policijas klātbūtnē viņš turpinājis lietot alkoholu, izturējies augstprātīgi un agresīvi.
Bernes kantona policija apstiprināja, ka noticis šāds incidents un tiek veikta izmeklēšana. Šveices varasiestādes arī norādīja, ka Vabikam nav Šveices pilsonība.
Pēc tam, kad incidenta video tika publicēts internetā, vairāki cilvēki apliecināja, ka Šveicē pieredzējuši agresiju no vilcienā draudus izteikušā vīrieša puses, Ukrainas medijam "Hromadske" sacīja Dudnika. Lielākoties tās ir sievietes ar bērniem, kas ziņoja par vardarbības draudiem, norādīja Dudnika.
Arī Latvijas Valsts drošības dienests (VDD) ir sācis kriminālprocesu pret Vabiku saskaņā ar Krimināllikuma pantu par darbību, kas vērsta uz nacionālā un etniskā naida un nesaticības izraisīšanu pret ukraiņiem, kas saistīta ar vardarbību un draudiem.