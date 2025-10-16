VIDEO. "Mēs jūs visus nogalināsim, tādus kā jūs mēs šaujam!": Šveices vilcienā trako agresīvs krievs, kuru soctīklos atpazīst kā "emigrantu" no Zolitūdes
Sociālajos tīklos publicēts nepatīkams incidents, kurā kāds krievu valodā runājošs vīrietis Šveices vilcienā uzbrucis ukraiņu ģimenei. Vēlāk parādījās informācija, ka šis krievs ir Šveicē dzīvojošais iebraucējs no Rīgas.
Мразь нашлась в фейсбуке. Он из Риги и фамилия его, как пишут на реддите, Вабикс. pic.twitter.com/47BodnoW7r— Рустем Адагамов (@adagamov) October 16, 2025
Incidents noticis 13. oktobrī. Soctīklos norāda, ka uzbrucējs esot kāds Aleksandrs Vabiks no Zolitūdes, kuram turklāt arī pie mums nav bijusi laba slava.
Izrādās, ka urla no Latvijas, kurš Šveicē vilcienā ārdījās, ir alimentu nemaksātājs no Zolitūdes https://t.co/DNcfXADG9f pic.twitter.com/FryQK9p77K— Otto Ozols (@OttoOzols) October 16, 2025
Video ierakstītā tirāde gandrīz pilnībā sastāv no draudiem un lamām. “Ko tu man, bļ***, izdarīsi, *****?” “Labāk izdzēš šo video, kamēr tas, bļ***, nav tev slikti beidzies” “Es esmu šveicietis, joptv***, parādi pasi, kāds tu, nah**, šveicietis, bļ***? Tinieties nah*** no šī vagona, lai mēs jūs neredzētu. Skaidrs, kuce, bļ***? Citādi tev būs tāda piz*** . Ko, netici, bļ***? Ko tu te sēdi, bļ***, izej ārā, nah***. Tinies ar savu ģimeni, kamēr bērns nav dabūjis traumas, nah***. Saprati, nah**?
Pēc tam agresīvais krievs sāka interesēties, kur viņa agresijas upuris kāps ārā, lai ar viņu “parunātu”.
Pēc tam viņš pats sāka filmēt šo ģimeni, stāstot, ka kaut kāda ***** ģimene no Ukrainas viņam draudot. “Viss, tu esi kadrā, bļ***. Izdzēs šito, bļ*** un tinieties no šejienes nah***, skaidrs, pagaidām es tevi tikai brīdinu.” pēc tam piedraudot viņus “apstrādāt”.
Uz jautājumu, kādēļ būtu jāiet prom, krievs uzbļāva: “Tāpēc, ka jūs, kuces, pret krieviem. Es esmu krievs, mēs jūs, kuces, nogalināsim un nogalināsim līdz galam, jūs visus.”
“Pēdējais, bļ***, brīdinājums, tinieties no šejienes, citādi es jūs sākšu pizģīt nah***!!!” Krievu nemulsināja mazu bērnu klātbūtne. “Ko ierakumos, bļ***, nesēdi? Man čomi sēž ierakumos.” Uz iebildumu, ka viņš pats sāka lamāties, krievs atteica: “Tāpēc ka mēs šaujam tādus kā tu, bļ***.”
Man ir Šveices pase, krievs pateica, tādēļ man ar policiju problēmu nebūs, bet pārējiem problēmas būs, ja video neizdzēsīs. Kad viņa agresijas upuris mēģināja zvanīt policijai, krievs sāka viņu sist.
Kā apgalvo video publicētājs, pasažieri izsaukuši policiju, bet krievs vēl pieprasījis no cietušajiem 10 000 Šveices franku, lai policijai par viņiem nesūdzētos, bet pat policijas klātbūtnē uzvedies izaicinoši, turpinot dzert alu.