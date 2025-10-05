Gruzijas valdība sola bargi sodīt "valsts apvērsuma mēģinājuma" dalībniekus un likvidēt "ārvalstu aģentūru", kūdīšanā vaino ES
Gruzijas valdība paziņojusi, ka bargi sodīs ikvienu, kurš piedalīsies protesta akcijās, un jebkādus protestus uzskatīs par sestdien notikušā varas gāšanas mēģinājuma atkārtojumu. Gruzijas policija sestdien raidīja asaru gāzi un ūdens lielgabalus pret valdību protestējošo demonstrantu pūlī, kas mēģināja iekļūt prezidenta pilī, protestējot pret valdošās partijas politiku.
“Pamatojoties uz vakardienas notikumiem, mums ir pamats uzskatīt, ka jebkura pulcēšanās, kas notiks šodien vai turpmākajās dienās, ir vakardienas [varas gāšanas mēģinājuma] turpinājums, un mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai netiktu apdraudēta sabiedriskā kārtība un drošība,” teikts Gruzijas Iekšlietu ministrijas paziņojumā.
Gruzijas premjerministrs un valdošās partijas "Gruzijas sapnis" līderis Iraklijs Kobahidze vainoja ES vēstnieku par nekārtībām Tbilisi, apsūdzot viņu mēģinājumā atbalstīt konstitucionālās iekārtas gāšanu. Viņš solījis, ka “ārvalstu aģentūra” Gruzijā tiks pilnībā neitralizēta.
Savukārt “Gruzijas sapnis” ģenerālsekretārs un Tbilisi mērs Kaha Kaladze nosauca protestētāju darbības par mēģinājumu sarīkot valsts apvērsumu.
Kā vēsta “Euronews”, svētdien Tbilisi ielās bija lieli policijas spēki. “Gruzijas sapnis” jau paziņojis par savu uzvaru visos vēlēšanu apgabalos. Kā vēsta vietne “civil.de”, Centrālās vēlēšanu komisijas provizoriskie dati no 3061 vēlēšanu iecirkņa liecina, ka “Gruzijas sapnis” uzvarējis visās 64 pašvaldībās ar vairāk nekā 70% balsu pārsvaru.
Jau ziņots, ka Gruzijā sestdien notika pašvaldību vēlēšanas, kuras opozīcija raksturo, kā pēdējo iespēju protestēt, lai glābtu demokrātiju. Liela daļa no opozīcijas vēlēšanas boikotēja, bet aktīvisti un citas opozīcijas grupas organizēja protestus Tbilisi ar mērķi “miermīlīgi gāzt valdību”, kas mēnešiem ilgi veikusi reidus neatkarīgajos plašsaziņas līdzekļos, ieviesusi pilsonisko sabiedrību ierobežojošus likumus un ieslodzījusi desmitiem oponentu un aktīvistu. Cilvēktiesību grupas aplēsušas, ka pēdējā gada laikā politisku motīvu dēļ ieslodzīti ap 60 opozīcijas pārstāvju, žurnālistu, aktīvistu un citu cilvēku.
Šīs vēlēšanas bija pirmās kopš apstrīdētajām parlamenta vēlēšanām pērn, pēc kurām Gruzijā sākās nemieri un saruka izredzes iestāties Eiropas Savienībā (ES).
Ar Gruzijas un ES karogiem desmitiem tūkstoši cilvēku pulcējās Tbilisi Brīvības laukumā, bet pēc tam devās uz prezidenta pili un mēģināja iekļūt tās kompleksā, bet policija demonstrantus atvairīja ar asaru gāzi un ūdens lielgabaliem. Ziņots par pieciem protestu organizētāji arestiem, un Iekšlietu ministrija norādījusi, ka sekos jauni aresti.
Gruzijā valda politiskā krīze kopš parlamenta vēlēšanām pagājušā gada oktobrī. Opozīcijas partijas apsūdz valdošo partiju "Gruzijas sapnis" vēlēšanu viltošanā un boikotē pašreizējo parlamenta sasaukumu. Pēc vēlēšanām valstī notika plaši protesti, un demonstrācijas turpinās joprojām, bet vairs nav tik vērienīgas. Valdošā koalīcija tiek kritizēta par Kremļa autoritārās prakses kopēšanu un Gruzijas attālināšanu no centieniem pievienoties ES. ASV un vairākas Eiropas valstis piemērojušas sankcijas vairākām amatpersonām, kas pārstāv partiju "Gruzijas sapnis", kas pie varas ir kopš 2012.gada.