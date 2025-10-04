Provizoriskie rezultāti: Čehijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi bijušā premjerministra Babiša vadītā partija
Čehijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi bijušā premjerministra Andreja Babiša vadītā populistiskā partija "Neapmierināto pilsoņu akcija" (ANO), liecina provizoriskie balsošanas rezultāti.
Pēc gandrīz visu balsu saskaitīšanas ANO ir ieguvusi 34,6% nobalsojušo atbalstu.
Līdzšinējā premjerministra Petra Fialas vadītā koalīcija "Spolu" ("Kopā"), kurā apvienojušās trīs konservatīvās partijas - premjera pārstāvētā Pilsoniski demokrātiskā partija (ODS), kristīgie demokrāti (KDU-ČSL) un liberāli konservatīvā partija TOP 09 - ierindojusies otrajā vietā ar 23,3% balsu.
Liberāli centriskā partija "Mēri un neatkarīgie" (STAN), kas pārstāvēta pašreizējā prorietumnieciskajā koalīcijā, saņēmusi 11,2% vēlētāju atbalstu.
8,9% savu balsi atdevuši par Pirātu partija, kas līdzšinējā koalīcijā atradās līdz pagājušajam gadam, savukārt par galēji labējo partiju "Brīvība un tiešā demokrātija" (SPD), kuru vada skandalozais politiķis Tomio Okamura, nobalsojuši 7,8% vēlētāju.
Labēji populistiskā partija "Autobraucēji sev" (AUTO), kas galvenokārt iestājas pret ES zaļo kursu, kas paredz iekšdedzes dzinēju izskaušanu, saņēmusi 6,8% balsu, savukārt kreiso ekstrēmistu alianse "Stačilo!" ("Pietiek!"), kurā komunistu (KSČM) vadībā apvienojušās vairākas marginālas sīkpartijas, nav pārvarējusi iekļūšanai parlamentā nepieciešamo 5% barjeru.
Kopumā vēlēšanās startēja 28 partijas.
Vēlēšanu aktivitāte bijusi 68,92%. Balsstiesības ir 8,2 miljoniem Čehijas pilsoņu.
Babišs sestdienas vakarā pauda prieku par "vēsturisko rezultātu" un savas politiskās karjeras "pilnīgi noteikti augstāko punktu".
"'Mēs noteikti vadīsim sarunas ar SPD un AUTO un centīsimies izveidot vienas partijas valdību ANO vadībā," viņš paziņoja.
Sevi par ASV prezidenta Donalda Trampa atbalstītāju dēvējošais politiķis arī paziņoja, ka, nonākot pie varas, pārskatīs Čehijas vadīto starptautisko koalīciju artilērijas šāviņu piegādei Ukrainai, kuru izveidoja Fialas valdība. Viņš pauda gatavību to apspriest ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
"Ir skaidrs, ka mēs esam par Eiropu un par NATO," viņš piebilda, cenšoties mazināt bažas, ka viņa vadībā Čehija tuvināsies Ungārijai un Slovākijai, kas cenšas attālināties no Eiropas Savienības, noraida militāro palīdzību Ukrainai un iebilst pret sankcijām Krievijai.
Viens no pirmajiem, kas apsveica Babišu ar uzvaru, bija Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns.
Babišu apsveica arī Fiala, kurš noraidīja plānus atjaunot līdzšinējo valdības koalīciju.
ANO potenciālie partneri SPD priekšvēlēšanu kampaņas laikā pauda apņēmību rīkot referendumu par Čehijas izstāšanos no ES, taču Babišs ir noraidījis tādu iespēju.
Čehijas prezidents Petrs Pavels, kuram saskaņā ar konstitūciju ir jāizvirza nākamais premjerministrs, paziņoja, ka sarunas ar jaunajā sasaukumā ievēlēto politisko spēku līderiem sāks svētdien.
Babišs bija Čehijas premjerministrs 2017.-2021.gadā. Viņš ir kritizējis daļu ES politiku. Viņš ir apsūdzēts par ES subsīdiju izkrāpšanu divu miljonu eiro apmērā.
Provizoriskie rezultāti liecina, ka ANO neiegūs konstitucionālajam vairākumam nepieciešamos 120 mandātus pat ar SPD un AUTO atbalstu.
Izmaiņām Čehijas konstitūcijā būtu nepieciešams Senāta atbalsts, bet pašlaik senātā ANO ir 14 no 81 mandāta un potenciālie partneri Senātā nav pārstāvēti.
Piektdien un sestdien notika balsojums, kurā Čehijas pilsoņi izraudzījās 200 parlamenta apakšpalātas deputātus.