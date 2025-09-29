Dānijas bruņotie spēki uzdot rezervistiem nekavējoties ierasties dienesta vietās, ministrija nesniedz plašākus komentārus
Saistībā ar vairākkārt novērotiem droniem dažādās vietās visā valstī Dānijas Aizsardzības ministrija uzdevusi vairākiem simtiem rezervistu pēc iespējas ātrāk ierasties savās dienesta vietās.
Tiem, kas tika izsaukti svētdien, lika ierasties pēc iespējas ātrāk. Aizsardzības ministrija paziņoja, ka pagaidām nesniegs komentārus par notiekošo, ziņo “The Kyiv Post”.
Steidzamais lēmums pieņemts pēc vairākiem incidentiem. Jau vēstīts, ka Dānijā kopš 22. septembra vairākkārt novēroti neidentificēti lidroboti, kuru dēļ tika slēgtas vairākas lidostas. Droni lidojuši arī virs militārajiem objektiem, tostarp aizvadītajās divās naktīs.
Dānijas premjerministre Mete Frederiksena ceturtdien paziņoja, ka valsts pakļauta hibrīduzbrukumam. Lai gan policijai līdz šim nav izdevies noskaidrot vainīgos, Frederiksena norādīja, ka galveno apdraudējumu Eiropai šobrīd rada Krievija.
Līdz 3. oktobrim Dānija plāno aizliegt visus civilo dronu lidojumus visā valstī, lai garantētu drošību Eiropas Savienības samita laikā.