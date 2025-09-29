Latvijas iedzīvotājus brīdina: šobrīd lielākie apdraudējumi skar šo divu telefonu zīmolu īpašniekus
Kiberdrošības draudi joprojām saglabājas augstā līmenī - šī gada augustā LMT pakalpojums “Interneta sargs” atklāja un bloķēja vairāk nekā 7,6 miljonus kaitniecisku vietņu, kurām LMT klienti mēģināja piekļūt aptuveni 92,8 miljonus reižu.Salīdzinot ar jūliju, tas ir pieaugums par 28,5%, kas norāda uz būtisku kiberapdraudējumu pastiprināšanos.
Eksperti norāda, ka šobrīd īpaša uzmanība programmatūras atjauninājumiem jāpievērš "Apple" un "Samsung" ierīču lietotājiem, jo abas kompānijas nesen ir novērsušas kritiskas "zero-day" ievainojamības savās sistēmās.
Kibernoziedznieki izmantoja šīs iepriekš nezināmās "caurumus" operētājsistēmās plaša mēroga un mērķētām kiberuzbrukumu kampaņām. Tuvākajā laikā gan "iPhone", gan "Samsung" lietotāji saņems paziņojumus par atjauninājumiem.
Rudenī "Samsung" viedtālruņu īpašniekiem kļūs pieejama jaunā operētājsistēma "Android 16", bet "iPhone" lietotājiem jau izlaista iOS 26 versija.
"Mēs bieži jokojam, ka ierīces prasa atjauninājumu tieši visnepiemērotākajā brīdī. Taču ir svarīgi atcerēties - regulāra atjaunināšana ir viens no vienkāršākajiem un efektīvākajiem kiberdrošības soļiem. Tā neprasa papildu izdevumus, bet var palīdzēt novērst nopietnus zaudējumus nākotnē," uzsver eksperti.
Ņemot vērā pieaugošos kiberdraudus, speciālisti aicina būt modriem un regulāri atjaunināt programmatūru, lai samazinātu potenciālos riskus un aizsargātu personisko informāciju.
Saskaņā ar LMT "Interneta sargs" datiem, 2025. gada augustā viens no galvenajiem kiberdraudu veidiem bija "kompromitētas tīmekļa vietnes", uz kurām attiecās 5,7 miljoni no visiem atvairītajiem uzbrukumiem.
Lai arī šīs vietnes no pirmā acu uzmetiena šķiet drošas, tās ir pārņēmuši kibernoziedznieki un izmanto dažādās krāpniecības shēmās. Visbiežāk šādi resursi tiek uzlauzti, jo to paroles ir vājas vai arī tiek izmantota novecojusi, neatjaunināta programmatūra.