Šodien 14:25
Dānijā naktī virs militārajiem objektiem atkal manīti neidentificēti lidroboti
Dānijā naktī uz svētdienu atkal novēroti neidentificēti droni virs militārajiem objektiem, paziņojuši Dānijas Bruņotie spēki.
Tie nesniedza sīkāku informāciju par incidentiem vai armijas reakciju. Dānijas mediji ziņoja, ka dronu dēļ naktī lidostas netika slēgtas.
Kopš 22. septembra Dānijā un Norvēģijā vairākkārt novēroti neidentificēti lidroboti, kā dēļ tika slēgtas vairākas lidostas.
Dānijas armija sestdien paziņoja, ka naktī no piektdienas uz sestdienu neidentificēti droni tika pamanīti virs vairākiem armijas objektiem. Policija apstiprināja, ka viens vai divi droni lidoja virs Kārupas karabāzes, kas ir Dānijas lielākā karabāze.