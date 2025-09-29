Ceļā uz Tallinu? Parādās versija, ka krievu iznīcinātāji tika dziļāk Igaunijā, nekā iepriekš vēstīts
Trīs Krievijas iznīcinātāji MiG-31, kas 19. septembrī pārkāpa Igaunijas gaisa telpu, iespējams, ielidojuši dziļāk valstī nekā sākotnēji tika ziņots, raksta laikraksts "The Times".
NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas komandieris, pulkvežleitnants Getāno Farina, intervijā "Defense One" sacīja, ka šie iznīcinātāji pārtverti virs sauszemes un šķitis, ka tie devušies Tallinas virzienā. To pašu informāciju "The Times" apstiprinājis arī kāds Eiropas diplomāts.
Sākotnēji Igaunija ziņoja, ka trīs MiG-31 lidmašīnas uz 12 minūtēm ielidojušas tās gaisa telpā Somu līča reģionā pie Vaindlo salas, aptuveni 81 kilometra attālumā no Helsinkiem. Vēlāk Igaunijas izlūkdienests norādīja, ka Krievijas piloti ignorējuši signālus no Itālijas iznīcinātājiem, kas patrulēja Igaunijas debesīs.
Krievijas Aizsardzības ministrija noraidīja pārkāpuma faktu, nosaucot notikušo par “plānotu lidojumu” virs Baltijas jūras.
Gan Eiropas Savienība, gan NATO nosodīja incidentu. Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena paziņoja, ka Eiropa “stingri reaģēs uz katru Krievijas provokāciju”.
NATO pārstāve Elisona Ghara platformā "X" rakstīja, ka incidents ir “vēl viens Krievijas bezatbildīgas rīcības piemērs". Viņa piebilda, ka NATO “nekavējoties reaģēja un pārtvēra Krievijas lidaparātus”.
Pēc notikušā Igaunijas bruņotie spēki uzsāka neplānotas pretgaisa aizsardzības mācības. Valsts arī pirmo reizi sasauca ANO Drošības padomes sēdi.