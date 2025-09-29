Mārim Avižum par Aizputes biznesmeņa Aigara Zikmaņa slepkavību piespriež 12 gadu cietumsodu
Augstākā tiesa (AT) atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību, līdz ar ko spēkā stājies Kurzemes apgabaltiesas spriedums, ar kuru Mārim Avižum par 2000. gadā bezvēsts pazudušā Aizputes uzņēmēja Aigara Zikmaņa noslepkavošanu piespriests cietumsods uz 12 gadiem un probācijas uzraudzību uz vienu gadu.
Neizpaužot personas vārdu, AT aģentūra informēja, ka aizstāvja iesniegtajā kasācijas sūdzībā atkārtoti pausti tie paši argumenti, kurus apelācijas instances tiesa jau bija analizējusi un pamatoti noraidījusi.
Tiesa norādīja, ka apelācijas instances tiesa, izvērtējot lietā esošos pierādījumus, pamatoti nonākusi pie secinājuma, ka apsūdzētā vaina ir pierādīta ārpus saprātīgām šaubām. Tiesa norādījusi, ka apsūdzētā nodoms bija vienpersoniski iegūt kontroli pār nelegālu mežu izstrādes biznesu un turpināt tā darbību peļņas nolūkā.
AT konstatēja, ka apelācijas instances tiesa apsūdzētā liecības ir vērtējusi to kopumā un savstarpējā sakarībā ar citiem pierādījumiem un ir detalizēti motivējusi savus atzinumus par liecību ticamību. Tiesa secinājusi, ka apsūdzētā liecības daļā par slepkavības izdarīšanas un līķa paslēpšanas faktu ir ticamas, jo tās apstiprina citi pierādījumi, proti, ka viņš iešāvis cietušajam pakausī un pēc slepkavības viņa līķi un viņa automašīnu ir apracis savā īpašumā.
Tiesa konstatēja, ka kasācijas sūdzībā paustie argumenti būtībā atspoguļo iesniedzēja neapmierinātību ar apelācijas tiesas secinājumiem par pierādījumu vērtējumu un ka tie vērsti uz nolēmuma atcelšanu faktisku, nevis juridisku iemeslu dēļ.
Jauns.lv jau 2019. gadā ziņoja, ka toreiz februāra beigās Valsts policija paziņoja, ka atklāja 2000. gadā veikto slepkavību, kad tika nogalināts Aizputes kriminālā autoritāte Aigars Zikmanis, kura līķi viņa bērnības draugam un “biznesa” partnerim Mārim Avižus kādreiz piederējušajā īpašumā atraka 2017. gada aprīlī.
2017. gada 20. aprīlī Aizputes novada Rijniekos, būvējot jaunu māju uz reiz nodegušās mājas pamatiem, tika izrakta automašīna „Audi” ar 2000. gadā nogalinātā Aizputes kriminālās autoritātes Aigara Zikmaņa līķi. „Automašīna-sarkofāgs”, pēc tā atracēja vārdiem, bija ierakta sekli un lielā steigā – zemes kādreizējā īpašnieka, Zikmaņa drauga un kādreizējā kriminālā biznesa partnera Māra Avižus bijušajā īpašumā – zem nodegušā šķūņa, kurš nu ieguvis jaunu saimnieku. Mājas būvnieks Kaspars pastāstīja, ka, gatavojoties būvēt māju un rokot zemi, atradis zemē ieraktu mašīnu, bet mašīnā bijis līķis ar šautu brūci galvā. Automašīna nebija dziļi ierakta un tai atstāta numura zīme. Kaut arī spēkratā no vīrieša bija palikuši vien kauli, satrūdējuši džinsi un ādas jaka, par viņa labo dzīvi liecināja dārgie ādas apavi, kuri vēl pēc 17 gadiem izskatījās kā jauni.
Avižus kopā ar Zikmani bijuši biznesa partneri. Abi uzpirkuši mežus, izzāģējuši, apkrāpuši cilvēkus, daudziem bija palikuši parādā.