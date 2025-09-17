Diplomāts: "Nav skaidrs, kāda vienošanās Zelenskim būs jānoslēdz ar Krieviju. Bet tā ir Trampa taktika"
Trampa neskaidrie izteikumi par iespējamo vienošanos, ko Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim nāksies noslēgt, atspoguļo viņa ierasto taktiku, uzskata diplomāts Volodimirs Ogrizko, kurš savas domas pauda kanālā 'Espreso TV'.
Vakar ASV prezident Donalds Tramps paziņoja, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis “būs spiests noslēgt vienošanos” ar Krieviju, lai izbeigtu karu, jo šobrīd situācija ir nonākusi strupceļā. Kādu vienošanos vajadzēs parakstīt, ASV prezidents neprecizēja.
“Donalds Tramps vienmēr cenšas runāt abstraktos terminos, lai vēlāk varētu izvairīties no atbildības un apgalvot, ka viņš neko nav solījis,” sacīja Ogrizko. “Tieši tas ir būtiski – pats Tramps nesaprot, par kādu vienošanos viņš runā, kad apgalvo, ka Zelenskis būs spiests parakstīt kādu abstraktu darījumu. Viņš runā par abstraktu vienošanos,” vēstīja diplomāts.
Diplomāts dalās, ka to var interpretēt, ka Zelenskim vajadzēs parakstīt vienošanos par Krievijas karaspēka izvešanu no okupētajām teritorijām.
“Vai arī Tramps domā, ka mums būtu jāparaksta vienošanās un jāatdod vēl vairāk Ukrainas teritorijas Krievijai? Manuprāt, pilnīgi neskaidrs, par ko viņš runā,” izsakās Ogrizko.
Pēc diplomāta domām, Trampa paziņojumu par darījumu, ko Ukrainas prezidents it kā būtu spiests parakstīt, jāuztver mierīgi un bez liekām emocijām.
“Tomēr tieši tāda ir Trampa taktika. Viņš lieto frāzes, kas neatbild uz galvenajiem jautājumiem. Viņš reaģē uz žurnālistu jautājumiem tā, lai visi paliktu apjukuši. Viņš saka – varbūt, bet varbūt arī nē. Varbūt rīt, varbūt parīt. Citiem vārdiem, viņš runā par lietām, un cilvēki paši var izdarīt jebkādus secinājumus. Un viņš vienmēr vēlāk apgalvo, ka neko nevienam nav solījis. Tāpēc es pret šādiem Trampa izteikumiem izturētos mierīgi un bez liekām emocijām. Nav jāmeklē tas, kā tur nemaz nav,” viņš piebilda.
Krievijas diktators Vladimirs Putins un ASV prezidents Donalds Tramps varētu tikties Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas (ASEAN) samitā oktobrī Malaizijā, vēsta Malaizijas valdības oficiālā ziņu aģentūra "Bernama".
Saskaņā ar aģentūras ziņām samitu apmeklēs abi politiķi. Kremlis un Baltais nams pagaidām nav komentējuši šo informāciju.