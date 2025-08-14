Situācija Dobropiļļas virzienā stabilizējas. Ukraiņi aktīvi identificē un iznīcina okupantu vienības
Ukrainas Aizsardzības spēki stabilizē situāciju Dobropiļļas virzienā. Aizstāvji aktīvi identificē un iznīcina Krievijas vienības, vēsta Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba pārstāvis majors Andrejs Kovaļovs.
"Situācija Dobropiļļas virzienā stabilizējas. Aizsardzības spēki veic visus nepieciešamos pasākumus, lai identificētu un iznīcinātu Krievijas okupantu grupas," sacīja Kovaļovs.
Viņš norādīja, ka ar Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieka lēmumu ir piešķirti papildu spēki un resursi, lai stiprinātu aizsardzības stabilitāti Dobropiļļas un Pokrovskas virzienos.
"Īpaši, veicot darbības ar 1. Ukrainas Nacionālās gvardes korpusu "Azov", saistītajām un pakļautajām vienībām, ienaidnieks cieš ievērojamus zaudējumus," sacīja Kovaļovs.
Pēc viņa teiktā, pēdējo divu dienu laikā kauju rezultātā korpusa atbildības zonā ir likvidēti 151 krievu okupanti. Vairāk nekā 70 iebrucēju ir ievainoti. Šajā laika posmā korpusa karavīri sagūstīja 8 krievu iebrucējus.
"Ukrainas Aizsardzības spēku karavīri turpina meklēšanas un trieciena operācijas savā atbildības zonā. Situācija stabilizējas," piebilda Kovaļovs.
Situācija netālu no Dobropiļļas
Iepriekš Ukrainas projekts "DeepState" ziņoja par Krievijas karaspēka aktīvu virzību ziemeļu posmā starp Dobropiļļu un Družkivku.
Analītiķi norādīja, ka, ja kaujas dinamika turpināsies, Dobropiļļai draud risks tikt ieņemtai agrāk nekā Pokrovskai.
Tikmēr oficiālajā līmenī Ģenerālštābs apstiprināja situācijas sarežģītību, taču uzsvēra, ka atsevišķu nelielu ienaidnieka grupu iekļūšana aiz pirmās aizsardzības līnijas nenozīmē faktisku kontroli pār teritoriju.
Aktīvākās kaujas ar Krievijas Federācijas okupācijas spēkiem pašlaik notiek Pokrovskas virzienā. Tas nav pārsteidzoši, jo ienaidnieks cenšas ieņemt Pokrovsku, koncentrējot ap pilsētu vairāk nekā 110 tūkstošu karavīru lielu grupu.
Pēdējās dienās aktīva karadarbība novērota Dobropiļļas apgabalā, uz ziemeļiem no Pokrovskas. Pirms vairākām dienām Krievijas okupanti mēģināja ar nelielām kājnieku grupām iefiltrēties Ukrainas bruņoto spēku pozīcijās. Viņiem tas daļēji izdevās. Taču ieradušās Ukrainas bruņoto spēku rezerves apturēja okupantu virzīšanos. Saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba sniegto informāciju, 2025. gada 13. augustā, ienaidnieks 56 reizes uzbruka Ukrainas bruņoto spēku pozīcijām Pokrovskas virzienā. Visi uzbrukumi tika atvairīti.
Informēti avoti militārajās aprindās norāda, ka tas, visticamāk, nav izrāviens, bet gan iefiltrēšanās, kas notiek jau gandrīz nedēļu. Situāciju sarežģī fakts, ka reljefs tur ir nedaudz problemātisks, ņemot vērā šahtu tīklu.
Iespējams, ka ienaidnieka tālākais uzdevums varētu būt nostiprināt savas pozīcijas un pēc tam piesaistīt nākamos karaspēka viļņus un paplašināt šīs iespiešanās flangus.
Tikmēr Apvienoto spēku grupas "Dņepr" pārstāvis Viktors Tregubovs vakar paziņoja, ka Ukrainas Aizsardzības spēki pašlaik identificē un iznīcina Krievijas kājnieku grupas, kas ir virzījušās uz priekšu netālu no Dobropiļļas. Viņš paskaidroja, ka parādīšanās kartē raksturo maršrutu, nevis teritorijas, ko ienaidnieks kontrolē.
Prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Krievijas puse cenšas izmantot taktisko iespiešanos netālu no Dobropiļļas, lai ietekmētu gaidāmo ASV prezidenta Donalda Trampa un diktatora Vladimira Putina tikšanos Aļaskā.
Taču, kā atzīmēja Dezinformācijas apkarošanas centrs, Putina likmes neizdodas, un Ukrainas bruņotie spēki neitralizē Krievijas izrāvienu netālu no Dobropiļļas.
Ukrainas austrumu daļā, Pokrovskā, vietējā grupas čatā publicētā fotogrāfijā redzami divi vīrieši civilā apģērbā, kas pamet māju pilsētas centrā.
Iedzīvotāji ātri brīdināja militārpersonas un eskortēja dronu, lai viņus izsekotu, atklājot jaunu Krievijas taktiku: iefiltrēties Pokrovskā, galvenajā loģistikas centrā, lai uzbruktu Ukrainas spēkiem no iekšpuses.