ASV prezidents Donalds Tramps.
Tramps tiksies ar Polijas prezidentu Karolu Navrocki

ASV prezidents Donalds Tramps tiksies ar Polijas prezidentu Karolu Navrocki, lai apspriestu Krievijas dronu iebrukumu, informēja Baltais nams.

Baltā nama pārstāvji paziņoja, ka abi līderi tiksies trešdien, un prezidents Tramps cītīgi seko līdzi ziņām no Polijas.

Skaidru apliecinājumu ASV atbalstam Polijai pauda ASV vēstnieks NATO Metjū Vitakers.

"Mēs esam kopā ar saviem NATO sabiedrotajiem, saskaroties ar šiem gaisa telpas pārkāpumiem, un mēs aizstāvēsim katru collu NATO teritorijas," viņš uzsvēra.

NATO aktivizēja Ziemeļatlantijas līguma 4. pantu saistībā ar incidentu ar bezpilota lidaparātiem Polijā. NATO 4. pants paredz, ka dalībvalstis konsultēsies savā starpā gadījumos, ja uzskatīs, ka kādas puses teritoriālā integritāte, politiskā neatkarība vai drošība ir apdraudēta.

"Mēs zinām, ka Polija pieprasīja konsultācijas saskaņā ar 4. pantu. Visi šie precedenti, kad NATO notika konsultācijas pēc 4. panta, (..) visas šīs diskusijas beidzās ar konkrētu lēmumu pieņemšanu. Ko vēl NATO būtu jāveic un varētu darīt?" trešdien žurnālistiem sacīja Lietuvas ārlietu ministrs Kestutis Budris.

