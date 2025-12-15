Jurģis - uzvarētājs!
Šodien 12:25
FOTO: tā dalībnieki līksmoja pēc šova "X faktors" fināla
Svētdien, 14. decembrī, noskaidrots šova “X faktors” sestās sezonas uzvarētājs, par to kļuva Jurģis Namejs Zvejnieks.
Jaunās sezonas uzvarētājs tika noskaidrots, finālā sacenšoties Lottei Eglītei, Dagmārai Laicānei un Jurģim Namejam Zvejniekam. Katrs no dziedātājiem fināla raidījumā izpildīja divus priekšnesumus – individuālo un kopā ar Latvijā labi zināmu mākslinieku.
Un, lūk, ieskats šova fināla raidījumā, uzvarētāja paziņošanā un svinībās šova afterparty!
Šova "X faktors" sestās sezonas fināls
