FOTO: tā dalībnieki līksmoja pēc šova "X faktors" fināla

foto: Gatis Rimšs
Jurģis - uzvarētājs!
Svētdien, 14. decembrī, noskaidrots šova “X faktors” sestās sezonas uzvarētājs, par to kļuva Jurģis Namejs Zvejnieks.

Jaunās sezonas uzvarētājs tika noskaidrots, finālā sacenšoties Lottei Eglītei, Dagmārai Laicānei un Jurģim Namejam Zvejniekam. Katrs no dziedātājiem fināla raidījumā izpildīja divus priekšnesumus – individuālo un kopā ar Latvijā labi zināmu mākslinieku.

Un, lūk, ieskats šova fināla raidījumā, uzvarētāja paziņošanā un svinībās šova afterparty!

Ieskats šova “X faktors” sestās sezonas finālā un svinībās.

Ieskats šova “X faktors” sestās sezonas finālā un svinībās.

