foto: Ekrānuzņēmumi no video
Kam sanāca labāk - Ralfam Eilandam vai "X faktora" uzvarētājam Zvejniekam? Pašmāju TV šovos divu dienu laikā divas reizes izskan "Queen" dziesma "Bohemian Rhapsody"

Pašmāju TV šovos nupat divu dienu laikā divas reizes izskanēja grupas "Queen" leģendārā dziesma "Bohemian Rhapsody".

Vispirms sestdienas vakarā LTV šovā "Pārdziedi mani!" savu versiju skatītājiem atrādīja mūziķis Ralfs Eilands:

Bet svētdienas vakarā šo kompozīciju izpildīja Jurģis Namejs Zvejnieks, kas neilgi pēc tam tika kronēts kā TV3 šova "X faktors" sestās sezonas uzvarētājs:

Kura versija labāk patika tev?

