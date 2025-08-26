Igaunijā atrod Ukrainas trieciendrona atliekas. Iespējams, Krievijas GPS traucējumu dēļ tas bija novirzījies no mērķa
Igaunijas Tartu apriņķa Elvā kāds vietējais zemnieks pirmdienas pēcpusdienā atradis Ukrainas trieciendrona atlūzas, un notikuma vietā redzams arī eksplozijas krāteris, otrdien paziņoja Igaunijas Drošības policijas (KaPo) ģenerāldirektors Margo Pallosons. Kā žurnālistiem preses konferencē teica Pallosons, kāds vietējais iedzīvotājs ārkārtas situāciju dienestus pirmdienas pēcpusdienā informēja par trieciendrona atlūzām, kas atrastas pie Vertsjerva ezera Elvas lauku apkaimē.
A Ukrainian military drone veered off course and crashed in Estonia. Authorities say they have no claims against Ukraine.— NEXTA (@nexta_tv) August 26, 2025
Wreckage and a blast crater were found in Tartu County. According to officials, the drone was likely Ukrainian.
Margot Pallonen, head of the Internal… pic.twitter.com/YHvhI0bw3a
Incidentā cilvēki nav cietuši, apstiprināja KaPo vadītājs.
Drošības policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka bezpilota lidaparāts Igaunijas teritorijā nogāzās agri svētdienas rītā.
"Pamatojoties uz sākotnējo informāciju, mums ir pamats uzskatīt, ka tas varētu būt Ukrainas drons, kas bija palaists uz mērķiem Krievijas iekšienē, taču Krievija, izmantojot GPS traucējumus un citus elektroniskos līdzekļus, novirzīja to no kursa un tas nonāca Igaunijā," sacīja Pallosons.
Viņš piebilda, ka tas bija militārais drons ar sprāgstvielām, kas arī eksplodēja.
"Ja drons būtu ietriecies dzīvojamā ēkā, tas būtu nodarījis lielus postījumus," atzina Pallosons.
Kā pieļāva KaPo vadītājs, trieciendrons Igaunijas gaisa telpā varēja ielidot gan no Krievijas, gan Latvijas gaisa telpas. "Joprojām tiek izmeklēts, no kurienes drons ielidoja," viņš teica.
Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs teica, ka objektus, kas lido augstāk par 300 metriem, var konstatēt Igaunijas aizsardzības spēku gaisa novērošanas centrs, bet objektus, kas lido zemāk, var noteikt Policijas un robežsardzes departaments.
Pevkurs norādīja, ka droni Krievijas kaimiņvalstu gaisa telpu pārkāpj, jo Krievija izmanto "ļoti spēcīgu GPS signāla traucēšanu un maldināšanu mūsu robežu tuvumā". "Tādējādi vienu dienu drons nonāk Lietuvā, nākamajā dienā - Latvijā, un nu tas ir sasniedzis Igauniju. Šie objekti lido ļoti zemā augstumā, lai Krievija tos nepamanītu, un tieši tāpēc tos ir grūti atklāt," klāstīja aizsardzības ministrs.
Viņš preses konferencē apliecināja, ka Igaunija ir sākusi jauna veida radaru iegādi, lai varētu noteikt arī zemu lidojošus objektus.
Iekšlietu ministrs Igors Taro piebilda, ka Policijas un robežsardzes departaments uzrauga ārējo robežu ar Krieviju un ka radara novērošana tiek veikta visā ūdenstilpju garumā. "
"Galvenā nepieciešamība ir uzraudzīt ūdenstilpes. Tas ir arī iemesls, kāpēc mēs esam ilgi runājuši par nepieciešamību attīstīt dronu mūri, lai mēs varētu palielināt kontroles kapacitāti uz robežas un arī uzraudzīt iekšzemi," sacīja Taro.
Svētdienas agrā rītā Ukraina uzbruka mērķiem Krievijas Ļeņingradas apgabalā, arī Ustjlugas ostai netālu no Igaunijas robežas. Igaunijas robežsardze novēroja arī citu dronu, kas lidoja virs Peipusa ezera.
Pēdējo mēnešu laikā no Baltkrievijas lidojoši droni ir pārkāpuši Latvijas, Lietuvas un Polijas gaisa telpu. Šī ir pirmā reize, kad līdzīgs incidents ir reģistrēts Igaunijā.