"Kas tu tāds?": apsargi Pekinā negrib laist Šoigu uz Ķīnas un Krievijas vadības sarunām

Jāpiebilst, ka Sergejs Šoigu bija Krievijas aizsardzības ministrs no 2012. gada līdz šā gada 12. maijam un tika uzskatīts par vienu no vistuvākajiem Putina padotajiem. Putins regulāri brauca atpūsties uz taigu Šoigu dzimtajā Sibīrijas dienvidu republikā Tivā, tomēr atcelšanu no ministra amata uzskata par viņa krišanu saimnieka nežēlastībā, vairāk nekā divus gadus nespējot salauzt Ukrainas pretestību kopš invāzijas 2022. gada 24. februārī.