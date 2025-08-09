Tramps paziņo, kur un kad tiksies ar Putinu; krievi vietas izvēli nosauc par "diezgan loģisku"
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka tiksies ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu 15.augustā Aļaskas štatā.
"Ļoti gaidītā tikšanās starp mani kā Amerikas Savienoto Valstu prezidentu un Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu notiks nākamajā piektdienā, 2025. gada 15. augustā, dižajā Aļaskas štatā," Tramps rakstīja savā sociālo mediju platformā "Truth Social".
Tramps piebilda, ka sīkākas detaļas vēl sekos.
Kremļa administrācija sestdienas rītā apstiprināja, ka Putins un Tramps nākamajā piektdienā tiksies Aļaskā, un nosauca vietas izvēli par "diezgan loģisku".
"Krievija un Savienotās Valstis ir tuvi kaimiņi, kas robežojas viens ar otru," sacīja Putina palīgs Jurijs Ušakovs.
"Šķiet diezgan loģiski, ka mūsu delegācijai vienkārši jāpārlido Beringa šaurumam un ka tik svarīgam un daudz gaidītam samitam starp abu valstu līderiem jānotiek Aļaskā."
Tramps kopš savas atgriešanās Baltajā namā janvārī vēl nav personīgi ticies ar Putinu, bet viņiem ir bijušas vairākas telefonsarunas. Līdz šim pēdējais ASV un Krievijas samits notika 2021.gadā, kad toreizējais ASV prezidents Džo Baidens tikās ar Putinu Ženēvā.
Tramps pirms tam piektdien paziņoja, ka "ļoti drīz" tiksies ar Putinu, lai apspriestu kara izbeigšanu Ukrainā. "Mums būs tikšanās ar Krieviju (..) Un mēs paziņosim [tikšanās] vietu. Es domāju, ka šī vieta būs ļoti populāra," sacīja Tramps.
Viņš arī sacīja, ka miera vienošanās starp Krieviju un Ukrainu nozīmētu, ka "notiks kāda teritoriju apmaiņa", bet neminēja sīkākas detaļas.
Tikmēr Henrija Kisindžera Globālo attiecību centra profesors Sergejs Radčenko no Džona Hopkinsa Universitātes Starptautisko pētījumu skolas sacīja, ka piedāvātās miera sarunas "nekur neved".