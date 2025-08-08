Eksperts: Putins viegli pārspēlēs Trampu - ASV prezidents ir Kremlim kā Dieva dāvana
Pastiprinās šaubas par iespējamu līdzsvarotu rezultātu, ja notiktu ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās.
Henrija Kisindžera Globālo attiecību centra profesors Sergejs Radčenko no Džona Hopkinsa Universitātes Starptautisko pētījumu skolas sacīja, ka piedāvātās miera sarunas "nekur neved".
Tas nozīmē, ka Putins, spēlējot ilgtermiņa stratēģiju, "vieglāk pārspēlēs Trampu, kura stratēģiskā nepacietība un pārāk acīmredzamā nevēlēšanās izturēties stingri pret Krieviju ir bijusi īsts Dieva sūtījums Kremlim".
"Skatāmies, kur mēs esam: noskaņojums Kijivā ir drūms," viņš piebilda. "Bet ne drūms apņēmībā – drīzāk drūms nolemtībā. Zelenskis nenogurstoši sazvana savus partnerus Eiropā, kas izskatās pēc izmisīgiem centieniem panākt atbalstu, taču vēstījums no Eiropas vairāk līdzinās līdzjūtībai pēc bērēm."
Radčenko uzskata, ka jebkāda tikšanās starp Trampu un Putinu būtu izdevīga Putinam – jebkurā gadījumā. "Putins vēlas, lai Tramps piespiestu Zelenski piekrist kādai no versijām, ko krievi piedāvāja Stambulā — tā būtu, tā sakot, “miers bez goda”," viņš rakstīja sociālo mediju ierakstā.
"Ja Tramps to panāks — lieliski, Putins būs sasniedzis savus mērķus. Ja ne — arī labi, jo Putins būs pazemojis Trampu, parādījis vidējo pirkstu eiropiešiem un ieguvis leģitimitāti un atzīšanu, pēc kā viņš tik ļoti ilgojas."
Jau vēstīts, ka Tramps plāno tikties ar Putinu. Viņš arī paziņojis, ka Putinam pirms tikšanās ar viņu nav nepieciešams tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.