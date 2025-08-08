Medijs: Krievija grib Donbasu un Krimu; ASV apsver kara “iesaldēšanas” plānu
ASV un Krievijas iespējamā vienošanās par Maskavas uzsāktā kara pārtraukšanu pret Ukrainu varētu paredzēt krievu pārvaldes atzīšanu pār okupētajām teritorijām, atsaucoties uz avotiem, vēsta aģentūra "Bloomberg".
Šādas vienošanās ietvaros Krievija vēlas iegūt anektēto Donbasu un Krimas pussalu.
"Tas prasīs Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim dot pavēli par karaspēka atvilkšanu no tām Luhanskas un Doneckas apgabala daļām, kuras vēl joprojām notur Kijiva," raksta "Bloomberg".
Savukārt krievi pārtrauks uzbrukumu Hersonas un Zaporižjas apgabalos un apstāsies uz pašreizējās frontes līnijas, aģentūrai pastāstījuši avoti.
Avoti gan norāda, ka vienošanās atrodas apspriešanas stadijā un var vēl mainīties. Vienošanās mērķis esot faktiska kara iesaldēšana un augsnes sagatavošana tehniskām sarunām par galīgo miera noregulējumu.
Baltais nams atteicies sniegt "Bloomberg" kādus komentārus. Arī Krievijas diktatora Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs nav atbildējis uz aģentūras jautājumiem.
Arī Ukraina atteikusies komentēt šos priekšlikumus.