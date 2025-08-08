Ķīnas līderis Sji priecājas, ka Tramps ar Putinu sāk atrast kopīgu valodu
Ķīna ir gandarīta, ka Maskava un Vašingtona uzlabo savas attiecības, piektdien telefonsarunā Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam sacījis Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins, vēsta Pekinas oficiālie mediji. Putins un ASV prezidents Donalds Tramps gatavojas sarunām centienos izbeigtu karu Ukrainā.
Abas puses ir apstiprinājušas, ka notiek gatavošanās samitam, un ir izteikušas pieņēmumu, ka tikšanās varētu notikt nākamnedēļ, tiesa, konkrēts datums vai norises vieta nav noteikti.
Ķīnas valsts raidorganizācija CCTV ziņo, ka Sji piektdien runājis ar Putinu pēc Krievijas diktatora lūguma. Putins informējis Sji par "neseno kontaktu un saziņas situāciju" starp ASV un Krieviju, kā arī par situāciju Ukrainā, vēsta CCTV.
"Ķīna priecājas, ka Krievija un ASV uztur kontaktus, uzlabo attiecības un veicina Ukrainas krīzes politisku atrisinājumu," valsts ziņu aģentūras "Siņhua" angļu valodas dienests citē Sji teikto Putinam. Sji "norādīja, ka sarežģītiem jautājumiem nav vienkāršu risinājumu", un sacīja, ka "Ķīna vienmēr atbalstīs miera panākšanu un sarunu veicināšanu", ziņo arī CCTV.
Pirms tam Tramps paziņoja, ka Putinam pirms tikšanās ar viņu nav nepieciešams tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Preses brīfingā Baltajā namā viņam tika jautāts, vai viņš patiešām ir izvirzījis nosacījumu, ka viņa tikšanās ar Putinu notiks tikai tad, ja Putins pirms tam tiksies ar Zelenski. "Nē, nē," atbildēja ASV prezidents.
Trampam arī jautāja, vai joprojām ir spēkā termiņš, ko viņš noteica Krievijas ultimātam par pamieru Ukrainā, kas beidzas piektdien. ASV līderis uz šo jautājumu tieši neatbildēja, bet teica, ka viss būs atkarīgs no Putina. "Tas būs atkarīgs no viņa. Mēs redzēsim, ko viņš teiks. Ļoti vīlies," piebilda Tramps.