Lielbritānijai ir bažas, ka Tramps un Putins varētu izdarīt spiedienu uz Zelenski
Lielbritānijai ir jāpiedalās Ukrainas miera sarunās, lai novērstu Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska iebiedēšanu no ASV prezidents Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina puses, paziņojis bijušais Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Volless.
Kā vēsta laikraksts "The Telegraph", Volless uzsvēra, ka Ukrainas prezidents ir drosmīgs cilvēks, taču viņam būs nepieciešams atbalsts, lai pretotos Trampam un Putinam, kuri ir pazīstami ar savu agresivitāti.
Vaicāts, vai viņš domā, ka Tramps varētu piespiest Ukrainu piekrist kaut kam, ko tā īsti nevēlas, Volless atbildēja, ka viņam ir šādas bažas. Viņš uzskata, ka Eiropas valstij vajadzētu būt telpā, lai nodrošinātu, ka Ukraina netiek piespiesta piekrist neapmierinošam darījumam.
"Es domāju, ka tādēļ NATO ir vēl divas citas kodolvalstis - Francija un Apvienotā Karaliste, un es domāju, ka ir svarīgi, lai sarunās piedalītos kāda Eiropas lielvara," viņš sacīja.
Bijušais Lielbritānijas aizsardzības ministrs piebilda, ka gan Tramps, gan Putins "pastāvīgi iebiedē cilvēkus".
"Tā kā gan Tramps, gan Putins ir pazīstami ar savu agresivitāti, viņi pastāvīgi iebiedē cilvēkus, es nedomāju, ka divi agresīvi cilvēki pret Zelenski, kurš ir drosmīgs cilvēks, noteikti novedīs pie vēlamā rezultāta. Ja šis būs miera process, tad miera procesā būtu jāiesaistās tiem, kas ir ieinteresēti šajā procesā, proti, eiropiešiem, Ukrainai un, protams, ASV," norādīja Volless.
Laikraksts "The New York Times" un telekanāls CNN, atsaucoties uz informētiem cilvēkiem, šonedēļ ziņoja, ka Tramps plāno tikties ar Putinu jau nākamnedēļ un pēc tam vēlētos trīspusēju tikšanos ar Putinu un Zelenski.