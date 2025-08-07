"Pienāca, iešāva galvā, aptīrīja kabatas, aizgāja": publiskots jauns video par krievu okupantu zvērībām Bučā
"Radio Brīvība" nule publiskojis līdz šim plašākai sabiedrībai nezināmus videoierakstus, kuros redzami okupētajā Bučā 2022.gada martā krievu karavīru pastrādātie noziegumi, tajā skaitā kāda vietējā iedzīvotāja slepkavība. Novērošanas kameru video, kas nonācis "Radio Brīvība" ukraiņu redakcijas rīcībā, fiksēts 70 gadus vecā Bučas iedzīvotāja Volodimira Rubailo nāves brīdis - 2022.gada 4.martā Krievijas karavīri viņu nošāva Jablonskas ielā.
Atsevišķi video kadri tika publicēti jau jūnijā, bet tagad atklātībā nodots plašāks uzfilmētā video materiāls. Video redzams, kā vīrietis vispirms tiek šaujot savainots, bet pēc tam viņam tiek iešauts galvā. Viens no karavīriem tuvojas vīrieša ķermenim un kaut ko izņem no viņa kabatas.
Pēc tam tā pati karavīru grupa dodas uz netālo pārtikas preču veikalu un to izlaupa. Pārtikas preces un pudeles, iespējams, alkoholiskie dzērieni, tiek iznestas grozos un maisos vai izvestas veikala ratiņos. Vēlāk viņi nozagto izdzer turpat kameru priekšā. Vienā brīdī viens no karavīriem pamana kameru un sadragā to ar nez kur dabūtu zobenu.
Aizvadīti trīs gadi kopš Krievijas īstenotā slaktiņa Bučā
Pirmdien, 31. martā, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis kopā ar pirmo lēdiju Olenu Zelenski un starptautiskiem viesiem apmeklēja Buču, lai pieminētu ...
Noziegumā varētu būt iesaistīti Pleskavas 234.desanta pulka karavīri, kas tobrīd atradās šajā teritorijā, konstatēts "Radio Brīvība" izmeklēšanā. Žurnālisti pieļauj, ka šaušana notikusi no pozīcijas, kur saskaņā ar Ukrainas ballistikas ekspertu slēdzienu atradās seržanta Vladimira Borzunova vadītā vienība.
Sarunā ar "Radio Brīvība" korespondentu seržants Borzunovs apstiprināja, ka Rubailo, kā arī Oleksandru Konovalovu un Ihoru Horodecki nogalinājuši Krievijas karavīri, taču noliedza, ka viņš vai viņa padotie būtu bijuši iesaistīti.
Pēc Bučas pilsētas atbrīvošanas no Krievijas karaspēka uz ielām atklājas okupantu kara noziegumi [Brīdinām - nepatīkami skati!]
No Krievijas spēkiem atbrīvotās Kijivas apgabala Bučas pilsētas ielās visur guļ līķi, cilvēki nogalināti ar šāvienu pakausī, lai gan daudzi ...
Kā noskaidroja žurnālisti, tieši Borzunovs bija tas, kurš kaut ko izņēma no Rubailo kabatas.
Saskaņā ar precizētajiem datiem Krievijas okupācijas laikā tika nogalināti vairāk nekā 380 Bučas iedzīvotāji.
Krievija nekad nav atzinusi ne savu atbildību par slaktiņiem Bučā, ne Irpiņā, ne citās Ukrainas pilsētas, visos gadījumos stāstot par "feikiem", "aktieriem", "provokācijām". Tieši tāpat Krievija reaģējusi uz pilnīgi visām apsūdzībām par asiņainajiem uzbrukumiem Ukrainas civilobjektiem, tostarp skolām, slimnīcām, dzemdību namiem, bērnudārziem.