Lietuvā no Baltkrievijas ielido "drons". Seima priekšsēdētāju un premjeru nogādā patvertnē

Aptuveni plkst. 11.30 Viļnas rajona Kenu robežapsardzes iecirknis fiksēja, ka no Baltkrievijas teritorijas ielidojis kāds neliels lidaparāts, ziņo Valsts robežsardzes dienests (VSAT). Lidaparāts nokrita netālu no slēgtā Šumskas robežkontroles punkta aptuveni kilometru no robežas ar Baltkrieviju.