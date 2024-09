Vai robežsardze fiksēja, kā Latvijas robežu šķērso Krievijas militārais drons?

Uz jautājumu, vai Valsts robežsardze fiksēja Krievijas militāro dronu, kurš sestdien no Baltkrievijas ielidoja Latvijas teritorijā, Rajevs atbild noraidoši: "Nē, robežsardze miera laikā ir IeM pakļautībā. Pakļautība mainās tikai kara gadījumā. Robežsardze nepamanīja dronu, jo robežsardzei nav tāda uzdevuma un tādu resursu, lai varētu šādas lietas uztvertu. Robežsardze ir orientēta uz to, lai aizsargātu mūsu robežu no nevēlamiem cilvēkiem un neļaut viņiem iekļūt mūsu valsts teritorijā."