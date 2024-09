"Aizsardzības ministrijas preses konference līdzinājās orķestrim, kurā katrs spēlēja savu meldiņu," atklāj politologs

Eksperts uzskata par pareizu Valsts prezidenta soli pēc AM preses konferences sasaukt RND sēdi. "Tas bija ļoti pareizs solis no prezidenta puses, jo šis tomēr ir nacionālās drošības apdraudējums, un es uzskatu, ka šajā gadījumā valsts prezidents parādīja, ka šī problēma viņam rūp. Prezidents, atšķirībā no AM, preses konferencei bija gatavs, un mēs vakar redzējām, ka viņš neparasti ilgi atbildēja uz jautājumiem un bija tam veltījis lielu uzmanību," skaidro politologs.