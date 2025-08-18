Ar dronu filmēts video parāda, kā dzīvo Viktors Orbāns
Jauns drona video aizved skatītāju uz Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna ģimenes grezno rezidenci "Hatvanpuszta" - aptuveni 30 miljonu eiro vērto bijušo Habsburgas muižu. Netālu brīvi ganās zebras.
Īpašums "Hatvanpuszta" sākotnēji bija muižas komplekss Ungārijas laukos, kurā 19. gadsimtā veidojās moderna aitu ferma. Līdz 2011. gadam īpašums atradās valsts pārziņā, bet tad to iegādājās Viktora Orbāna tēva uzņēmums.
No 2018. līdz 2023. gadam muiža tika būtiski pārveidota - tika izbūvēts liela apjoma ēku komplekss ar pazemes garāžām, bibliotēku, kapelu, palmu dārzu. Īpašums tiek dēvēts par "Orbāna Versaļu".
Kritiķi norāda uz neskaidriem finansēšanas avotiem un ierobežotu sabiedrisko piekļuvi - dronu izmantošana tur ir ierobežota, un darbiniekiem aizliegts filmēt vai fotografēt. Atsevišķi Ungārijas deputāti aicina pievērst uzmanību valsts līdzekļu iespējamai ļaunprātīgai izmantošanai.
📸💸 Astonishing new drone footage shows Viktor Orbán's family’s lavish €30M Hatvanpuszta dacha (a former Habsburg estate) and zebras roaming nearby. Each week brings new details, making the mansion resemble Viktor Yanukovych's infamous Mezhyhirya Residence. Video by @Telexhu pic.twitter.com/XxXUkB4ng2— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) August 11, 2025