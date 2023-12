Sergeja Šoigu ziņojums Vladimiram Putinam

“Ārvalstu kuratoru sagatavotās ofensīvas laikā Ukrainas bruņotie spēki nespēja neko panākt un cieta kolosālus zaudējumus. Kopš Speciālās militārās operācijas sākuma Ukraina ir zaudējusi 383 tūkstošus militārpersonu. Nogalinājām 1427 algotņus no Polijas, 466 no ASV, 344 no Lielbritānijas.

Mēs esam veikuši bezprecedenta soļus, lai pārbruņotu armiju. Četrkāršojām militāri rūpnieciskā kompleksa jaudu, 5,6 reizes palielinājām tanku, 16,8 reizes dronu un 17,5 reizes artilērijas munīcijas ražošanu. Karaspēks ir nodrošināts ar visu. Iepriekš ieroču izstrāde prasīja 5-8 gadus, bet tagad 4-7 mēneši. Tas nav noticis kopš Lielā Tēvijas kara.

Krievijas tehnoloģija ir parādījusi pārākumu pār analogiem no NATO valstīm. Ievainoto izdzīvošanas rādītājs ir ievērojami uzlabojies, 98% no viņiem tiek izrakstīti ar atveseļošanos. Krievijas militārpersonas izrāda drosmi: 320 tūkstoši saņēma apbalvojumus, 272 saņēma varoņa ordeni. Speciālā militārā operācija apvienoja armiju un cilvēkus. Ik dienu līgumus paraksta pusotrs tūkstotis cilvēku, un ārzemju brīvprātīgo skaits, kuri vēlas būt patiesības pusē, ir pieaudzis septiņas reizes.

Speciālā militārā operācija ir pierādījusi, ka Krievijas Federācija ir spējīga reaģēt uz jebkura mūsdienu ienaidnieka rīcību. Krievijas armija ir visvairāk apmācīta un kaujas gatavākā pasaulē. Tai ir vismodernākie ieroči, kas pierādīti kaujā. Bruņoto spēku skaits drīzumā tiks palielināts līdz pusotram miljonam.

Mūsu uzdevumi 2024. gadam: turpināt speciālo militāro operācija līdz mērķu pilnīgai sasniegšanai, nodrošināt miera saglabāšanu Sīrijā un Karabahā, pabeigt Sarmatas (starpkontinentālā raķete – red.) izvietošanu, palielināt līgumkaravīru skaitu līdz 745 tūkstošiem cilvēku. Turpināsies armijas progresīvas attīstības un spēju palielināšanas kurss,” Putinam paziņoja Šoigu.

Komentārs par Šoigu teikto

Vienā Šoigu taisnība - Krievijas armija 20 kara mēnešu laikā ir guvusi lielu pieredzi, lai arī pārsvarā negatīvu. Izrādījās, ka Krievijas bruņotie spēki nespēja sasniegt savus uzbrukuma mērķus (pret spēcīgu ienaidnieku). 2023. gada laikā armija veica vairākas ofensīvas operācijas, no kurām neviena nebeidzās ar panākumiem. Vienīgos relatīvos panākumus - Bahmutas, Soledāras un to apkārtnes sagrābšanu - galvenokārt guva “Vagner” spēki, raksta meduza.io.

Galvenā problēma, ko Krievijas pavēlniecība joprojām nevar atrisināt, ir aviācijas nespēja nostiprināt dominējošo stāvokli Ukrainas debesīs. Tajā pašā laikā viņiem ir darīšana ar gaisa spēkiem, kuru skaits ir daudz mazāks (bet ar spēcīgu pretgaisa aizsardzību). Aviācijas vājuma dēļ karaspēks nespēj pilnībā iekļūt ienaidnieka aizsardzībā un veikt manevrējamas operācijas. Krievijas Aviācijas un kosmosa spēki ir samazinājušies - kara laikā viņi zaudēja aptuveni simts lidmašīnu, no kurām vairāk nekā 30 bija modernas (tie ir tikai zaudējumi, ko pierāda video un foto pierādījumi), un saņēma tikai dažus (vai nelielus desmitus) kaujas transportlīdzekļi no rūpniecības.

Daudzu cita veida iekārtu skaits ir samazinājies – un turpina samazināties. Tādējādi 2023. gadā Krievijas bruņotie spēki zaudēja aptuveni 900 bojātus un pamestus tankus (kā to pierāda video). Vēl aptuveni 1600 tika bojāti un pamesti 2022. gadā. Neskatoties uz to, ka daļa bojāto transportlīdzekļu, iespējams, tika evakuēti no kaujas lauka un atjaunoti, ekspluatācijā esošo tanku skaits tika radikāli samazināts. Rūpniecība, iespējams, piegādā armijai ne vairāk kā 300 tankus, tostarp gan jaunus, gan atjaunotus padomju modeļus.

Tajā pašā laikā Krievijas bruņotie spēki ir parādījuši spēju pielāgoties - piemēram, no nulles ir izveidota jauna militārā nozare - bezpilota aviācija, kurā Krievijas armija tagad ir pārāka par Ukrainas armiju.

Neskatoties uz tehnikas trūkumu, palielinājies arī Krievijas armijas apjoms. Tomēr vēl nav pierādījumu, ka jaunajā (2023. gada) iesaukumā ir ievērojama daļa “brīvprātīgo”. Armijas pamatu veido “vecie” līguma karavīri un tie, kas tika mobilizēti 2022. gada rudenī.