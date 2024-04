Aiz propagandas priekškara: kā Krievija aizsoļo Irānas virzienā ar garīgo līderi Putinu

Amerikāņu vēsturnieks Timotijs Snaiders, kas specializējas Centrāleiropas un Austrumeiropas, Padomju Savienības un holokausta vēsturē, norāda, ka Putins savā retorikā ir pārņēmis tādu krievu fašisma ideologu kā Ivan Iļjina un Aleksandra Dugina retoriku. "Tā kā Putina kungs runā par fašistiem kā par ienaidniekiem, mums varētu būt grūti aptvert, ka viņš patiesībā varētu būt fašists. Bet Krievijas karā pret Ukrainu "nacists" nozīmē tikai "zemcilvēcisks ienaidnieks" - kāds, ko krievi drīkst nogalināt. Naida runa, kas vērsta pret ukraiņiem, atvieglo viņu noslepkavošanu, kā to redzam Bučā, Mariupolē un visās Ukrainas daļās, kuras ir bijušas Krievijas okupācijā. Masu kapi nav kaut kāds kara negadījums, bet gan sagaidāmas fašistu iznīcināšanas kara sekas. Fašisti, kas citus cilvēkus sauc par "fašistiem", ir fašisms, kas tiek novests līdz tā neloģiskajai galējībai kā nesaprātīguma kults. (...) Filozofs Džeisons Stenlijs to sauc par "iznīcinošu propagandu". Es to nosaucu par "šizofašismu". Elegantākais formulējums ir ukraiņiem. Viņi to sauc par "ruscismu"," laikrakstā "New York Times" raksta Snaiders.