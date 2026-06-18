Katra piektā ceļu satiksmes negadījuma iemesls ir alkohola lietošana
Šogad no Smago ceļu satiksmes negadījumu izpētē apskatītajiem negadījumiem 21 gadījumā bijis iesaistīts cilvēks alkohola reibumā.
Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) dati liecina, ka šajos negadījumos dzīvību zaudējuši deviņi cilvēki – pieci automašīnu vadītāji, viens mopēda vadītājs un trīs gājēji. Kopumā šogad ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši 34 cilvēki, kas nozīmē, ka alkohola reibumā izraisītos negadījumos bojāgājušo skaits veido gandrīz trešdaļu no visiem satiksmē zaudētajiem cilvēkiem. Tuvojoties Jāņiem, CSDD aicina ikvienu ne tikai pašiem pieņemt atbildīgus lēmumus, bet arī nepalikt vienaldzīgiem un atturēt līdzcilvēkus no sēšanās pie stūres alkohola reibumā.
“Vairākus gadus Jāņos esam uzrunājuši sabiedrību dažādos veidos – gan ar humoru, gan dziesmām, gan faktiem un statistiku. Tomēr dati rāda, ka joprojām netrūkst cilvēku, kuri izvēlas sēsties pie stūres reibumā, un arī iemesli, ko pārkāpēji min savas rīcības attaisnošanai, apliecina, ka par šo problēmu ir jāturpina runāt. Tāpēc šogad īpaši aicinām svētkos ieklausīties, pamanīt savus līdzcilvēkus un vajadzības gadījumā atturēt viņus no braukšanas reibumā, jo satiksmes drošība ir mūsu visu kopīga atbildība,” norāda CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks.
Kā liecina CSDD statistikas dati – katrs piektais smagais ceļu satiksmes negadījums Latvijā ir saistīts ar alkoholu. 2026. gadā no 464 negadījumiem, kuros ir cietušas personas, alkohola reibums kā viens no ietekmējošajiem faktoriem konstatēts 98 gadījumos jeb 21,1% negadījumu. Šajos negadījumos kopā reibumā bijis 61 transportlīdzekļa vadītājs, 34 gājēji, astoņi velobraucēji un seši mopēdu vadītāji. Transportlīdzekļa vadīšana apreibinošo vielu ietekmē ir otrs nozīmīgākais smago ceļu satiksmes negadījumu riska faktors pēc neatbilstoša braukšanas ātruma izvēles. Īpaši satraucoši, ka braukšana alkohola reibumā, neatbilstoša ātruma izvēle, kā arī drošības jostu nelietošana bieži sastopama vienlaikus, veidojot bīstamu apstākļu kopumu, kas vairākkārt palielina smagu traumu un bojāejas risku.
Situācija attiecībā uz autovadītājiem, kuri pieķerti pie stūres alkohola reibumā, ir kritiska. Valsts policijas dati liecina, ka pērn vidēji katru dienu septiņi autovadītāji pieņēma lēmumu sēsties pie stūres alkohola reibumā. Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā 2025. gadā uzsākti 2727 procesi, no tiem 767 administratīvā pārkāpuma procesi un 1960 kriminālprocesi. Skarbā statistika turpinās arī šogad – pirmajos piecos mēnešos uzsākti 1057 procesi, no kuriem 307 administratīvā pārkāpuma procesi, 750 – kriminālprocesi.
Alkohola reibumā satiksmē piedalās ne tikai autovadītāji. Valsts policijas dati liecina, ka 2025. gadā administratīvā pārkāpuma procesi par braukšanu alkohola reibumā uzsākti arī 166 elektroskrejriteņu vadītājiem, 1196 velosipēdu un 28 mopēdu vadītājiem. Šogad pirmajos piecos mēnešos par braukšanu alkohola reibumā administratīvā pārkāpuma procesi uzsākti 57 elektroskrejriteņu vadītājiem, 336 velosipēdu un deviņiem mopēdu vadītājiem.