Eiropas Parlaments nosoda Krievijas dronu ielidojumus ES
Eiropas Parlamenta deputāti ceturtdien, 18. jūnijā, pieņemtajā rezolūcijā norāda, ka Eiropas Savienība ir apņēmības pilna aizstāvēt savu drošību un to neiebiedēs Krievijas destabilizācijas kampaņa.
Atkārtoti dronu ielidojumi un gaisa telpas pārkāpumi ES valstīs ir nevis atsevišķi incidenti, bet gan neatņemama daļa no plašākas iebiedēšanas stratēģijas, ko Krievija īsteno pret ES un tās sabiedrotajiem, norāda deputāti. Šīs naidīgās darbības papildina agresīva dezinformācijas kampaņa, kuras mērķis ir iebiedēt vietējos iedzīvotājus, izplatīt bailes, kaitēt vietējai ekonomikai un likt pamatus iespējamām pretdarbībām.
Apzināti radīti draudi ES drošībai
Krievija ir pilnībā un nepārprotami atbildīga par šiem neapdomīgajiem uzbrukumiem, kas saasina situāciju un apdraud dzīvības, uzsver deputāti, piebilstot, ka Krievijas darbības ir tīšs, sistemātisks un pastāvīgs drauds ES un tās dalībvalstu drošībai, noturībai un suverenitātei. Viņi uzsver Baltkrievijas līdzdalību, nosodot valsti par tās hibrīduzbrukumiem ES.
Parlaments uzsver, ka Krievijas kampaņa neiebiedēs ES, un ka tā ir vienota savā apņēmībā aizsargāt visu dalībvalstu drošību, suverenitāti un teritoriālo integritāti, un ka tā turpinās atbalstīt Ukrainu. Deputāti pauž pilnīgu solidaritāti ar Igauniju, Somiju, Latviju, Lietuvu un Rumāniju, kuru teritorijas, gaisa telpu vai kritisko infrastruktūru ir skārušas Krievijas hibrīdprovokācijas.
Atbalsts Ukrainai un Moldovai
Steidzami ir jāpaātrina prioritārā militārā ekipējuma, jo īpaši pretgaisa aizsardzības sistēmu, munīcijas, dronu un raķešu, ražošana un piegāde Ukrainai, uzskata deputāti. Viņi arī uzsver, ka, vēršoties pret Krievijas dronu draudiem, sadarbība ar Moldovu un Ukrainu ir būtiska attiecībā uz darbības efektivitāti, situācijas apzināšanos un informācijas apmaiņu. Tādēļ dalībvalstīm ir jāpalielina finansējums Moldovai, izmantojot Eiropas Miera mehānismu.
ES un NATO austrumu flanga stiprināšana
Rezolūcijā aicināts steidzami izveidot patiesu Eiropas aizsardzības savienību un uzsvērts, ka dziļāka integrācija, koordinācija un resursu apvienošana ir neaizstājama, lai ES varētu efektīvi reaģēt uz Krievijas pieaugošajiem draudiem.
Deputāti norāda, ka ES un NATO austrumu flangs ir jāstiprina visā tā garumā no Arktikas līdz Melnajai jūrai, tostarp sauszemes, jūras un gaisa dimensija, lai apkarotu dronus un meteoroloģiskos gaisa balonus. Viņi uzsver, ka Krievijas apzinātie gaisa telpas pārkāpumi ir paredzēti ne tikai tam, lai provocētu un destabilizētu dalībvalstis, bet arī tam, lai pārbaudītu un izmantotu NATO atklāšanas un reaģēšanas spēju nepilnības.
Jāatzīmē, ka rezolūciju pieņēma, 412 deputātiem balsojot “par”, 63 — “pret” un 53 deputātiem atturoties.