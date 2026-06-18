Ventspils pievienojas Mākslīgā intelekta Latvijas asociācijai
Mākslīgā intelekta Latvijas asociācijai pievienojusies pirmā Latvijas pašvaldība – Ventspils valstspilsētas pašvaldība, iegūstot asociētās organizācijas jeb asociētā partnera statusu. Sadarbība veicinās mākslīgā intelekta risinājumu ieviešanu publiskajā sektorā, pieredzes apmaiņu un kopīgu iniciatīvu attīstību starp pašvaldībām, uzņēmumiem un akadēmisko vidi.
Ventspils valstspilsētas pašvaldības pievienošanās Mākslīgā intelekta Latvijas asociācijai (MILA) iezīmē nozīmīgu soli ciešākai sadarbībai starp mākslīgā intelekta nozari un publisko sektoru, veicinot inovāciju ieviešanu un datu un mākslīgā intelekta risinājumu praktisku izmantošanu pašvaldību darbā. “Priecājamies, ka tieši Ventspils kļuvusi par pirmo Latvijas pašvaldību, kas pievienojusies MILA kā asociētais partneris. Tas apliecina pašvaldības interesi par inovācijām un gatavību aktīvi iesaistīties mākslīgā intelekta ekosistēmas attīstībā Latvijā,” norāda Mākslīgā intelekta Latvijas asociācijas valdes loceklis Ēvalds Urtāns.
Asociētā partnera statuss paver iespējas ciešākai sadarbībai starp pašvaldību un MILA biedriem, tostarp:
- identificēt un attīstīt mākslīgā intelekta pielietojuma iespējas pašvaldības pakalpojumos un procesos;
- veicināt pieredzes apmaiņu starp publisko sektoru, uzņēmumiem un akadēmisko vidi;
- organizēt kopīgus seminārus, diskusijas un izglītojošus pasākumus;
- veidot pilotprojektus un testēt jaunus risinājumus pilsētvides, mobilitātes, energoefektivitātes un klientu apkalpošanas jomās;
- stiprināt iedzīvotāju un pašvaldības darbinieku digitālās prasmes un izpratni par mākslīgā intelekta iespējām;
- veicināt Latvijas uzņēmumu izstrādāto risinājumu ieviešanu publiskajā sektorā.
Ventspils valstspilsētas pašvaldības pievienošanās MILA apliecina pieaugošo interesi par mākslīgā intelekta izmantošanu publiskajā pārvaldē un nepieciešamību veidot ciešāku sadarbību starp pašvaldībām, uzņēmumiem un zinātnes institūcijām.