Saeimā svin Jāņus 2026
Atzīmējot vasaras saulgriežus, Saeimā ceturtdien, 18. jūnijā, notika ielīgošanas pasākums un deputātu Jāņu sumināšana.
Sabiedrība
Šodien 14:21
FOTO: Saeimā jautrā noskaņā ieskandina Jāņus
Saeimā šodien plkst. 12.30 notika Jāņu ielīgošanas pasākums, kas norisināsies parlamenta Sēžu zālē un Sarkanajā zālē, Jēkaba ielā 11.
Pasākums notika laikā, kad parlamenta darbā tuvojas pavasara sesijas noslēgums.
Jau ziņots, ka Saeimas deputāti šonedēļ sanāk uz noslēdzošajām sēdēm pirms vasaras pārtraukuma.
Saskaņā ar iepriekš plānoto pavasara sesiju paredzēts noslēgt 19. jūnijā, savukārt rudens sesija sāksies 31. augustā.
Saeimas kārtības rullis nosaka, ka gadā notiek trīs kārtējās sesijas - rudens, ziemas un pavasara sesija.