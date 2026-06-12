Vairāk nekā četru promiļu reibumā bēg no avārijas vietas un iebrauc būvbedrē: Imantā aizturēts "Mercedes" vadītājs
Rīgā, Imantas apkaimē, kāds "Mercedes" markas automašīnas vadītājs vairāk nekā četru promiļu reibumā mēģinājis pamest negadījuma vietu pēc sadursmes ar citu spēkratu, taču savu braucienu noslēdzis, iebraucot būvbedrē.
Kā liecina raidījuma "Degpunktā" sniegtā informācija, ap pulksten trijiem naktī iedzīvotāji pamanījuši baltu "Mercedes" automašīnu, kas daļēji iestūrēta būvbedrē Jūrmalas gatves, Kurzemes prospekta un Zolitūdes ielas krustojumā.
Automašīnas vadītājs bija braucis vairāk nekā četru promiļu stiprā alkohola reibumā. Iereibušais šoferis tika aizturēts un pret viņu uzsākts kriminālprocess.
Minētais krustojums jau vēsturiski nav izcēlies ar labu slavu, taču kopš 1. jūnija, kad tajā uzsākti remontdarbi un mainīta satiksmes organizācija, avāriju skaits esot pieaudzis.
Kāda blakus krustojumam strādājoša aculieciniece skaidro, ka problēmas rada šoferu neuzmanība un braukšana pēc vecajiem ieradumiem: "Kā sākās remonts, tā pastāvīgi te brauc… Pirms tam galvenais ceļš bija šis, ja. Vienkārši visi brauc pa vecam, es domāju. Brauc kā pa galveno".