Valmiermuižā aicina svinēt vasaras saulgriežus ar tirdziņu, darbnīcām un mūziku
Vasaras saulgriežos, kad saule sasniedz augstāko punktu debesīs un piedzīvojam gada garāko dienu un īsāko nakti, Valmiermuižā aicina svinēt, godājot latviskās tradīcijas un kopābūšanu. 20. jūnijā plkst. 11.00–15.00 Valmiermuižas parkā notiks tirdziņš, kurā pulcēsies tirgotāji no dažādiem Latvijas novadiem ar gardumiem, dzērieniem, amatnieku darinājumiem, rotām un apģērbiem.
Apmeklētāji varēs sarūpēt svētku mielastu – sieru kā saules simbolu, apaļus raušus un citus saulgriežu gardumus.
Tirdziņā būs iespēja iepazīt un piedzīvot saulgriežu tradīcijas – notiks Jāņu siera siešanas, vainagu pīšanas un jāņuzāļu izzināšanas darbnīcas. Darbnīcā “Jāņuzālēs ar LAUX” varēs tuvāk iepazīt gan zināmus, gan piemirstus saulgriežu augus, to nozīmi dainās un pielietojumu mūsdienās. Bērniem būs iespēja augus pētīt ar lupām, smaržot, zīmēt un darboties radoši, informē Valmiermuižas kultūras biedrība.
Turpat gaidīs arī mantu maiņas punkts jeb Brīvbode. Te varēs atrast sev ko interesantu un noderīgu un iemainīt to, kas pašam kļuvis lieks. Pārskati mājās savu un bērnu drēbju skapi, grāmatplauktu, virtuves atvilktnes un nāc mainīties!
Svētkiem piederas arī mūzika – koncertā plkst. 12.00 uzstāsies Laumas Bērzas un Toma Valmiera duets. Viņu koncertus un dančus caurvij atsperīgs pulss un saspēles prieks, izpildot bagātīgu Eiropas tradicionālās deju mūzikas un dziesmu repertuāru – polkas, polskas, valšus, reinlenderus, apļu un figūru dejas, burē, kā arī dzīvespriecīgas dziesmas. Duets apvieno dziļu cieņu pret tradicionālo mūziku ar svaigu un mūsdienīgu skanējumu. Toms mūzikā ienes negaidītas un jaudīgas basa līnijas, savukārt Lauma – izteiksmīgu vijoles spēli, siltu un aizraujošu vokālu, kā arī īpaši savirknētus tekstus, kas tautasdziesmu valodā runā par personīgo.
Noskaņu papildinās izjādes ar zirgiem no Valmiermuižas jātnieku skolas un Valmiermuižas karuselis, savukārt Valmiermuižas alus virtuvē būs iespēja baudīt saulgriežu svētku pusdienas.
Tirdziņa rīkotājas Sabīne Vandāna un Inese Tone nesen atgriezušās no starptautiskā “Slow Food” saieta “Terra Madre Europe 2026”, kur vairākās dienās satikās mājražotāji, pavāri un “Slow Food” kustības aktīvisti no dažādām valstīm. Tur īpaši izceļas pavisam vienkārša, bet stipra sajūta – ka ēdiens sākas ar cilvēku un vietu. No turienes līdzi atvesta iedvesma arī Valmiermuižai – vairāk novērtēt savējo, sezonālo un to, kas top tepat tuvumā, ar īstu roku darbu un rūpību.